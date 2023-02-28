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灣區面臨新一輪冬季風暴 山區降暴雪

編譯組／灣區27日電
灣區本周面臨新一輪風暴，太浩湖地區將有暴風雪。（美聯社）
灣區本周面臨新一輪風暴，太浩湖地區將有暴風雪。（美聯社）

這個冬天灣區風暴讓人們接應不暇，周一（27日）該地區又經歷了一場。氣象專家稱這種跡象暗示著從現在到三月將是潮濕天氣，盼望的春日陽光不會馬上來臨。

最近經過該地區的風暴是上周從阿拉斯加灣吹來的系統的一個分支，給灣區帶來了可能是近50年來最有名的雪天。相比之下，周一的天氣在該地區是比較典型的冬季風暴，雪主要落在海拔2000至2500英尺以上的地方，而在靠近海平面的地方則有大陣雨。

一些最大的雨發生在周一早些時候，聖馬刁縣的Wunderlich國家公園在上午7時到下午1時之間降下一英寸的雨，在同一時間段內，都布林也降下了大約十分之九英寸。佛利蒙和康柯德也有半英寸的降雨，聖荷西則有十分之三英寸。

根據國家氣象局（National Weather Service）的數據，伴隨降雨而來的是每小時30至35英哩的陣風、零星的雷聲、小冰雹及偶爾的閃電。

據氣象局稱，在內華達山脈，預計周二（28日）至周三（3月1日）將出現暴雪天氣。當局敦促人們取消任何旅行計畫，因為從Placerville到內華達州界的80號州際公路仍然關閉，50號州際公路需要使用鐵鏈。

該地區海拔3000英尺以上的冬季天氣警告到周二下午4時仍然有效。氣象部門說，預計會有5至10英寸的雪。

氣象部門的氣象學家洛柏（Jeff Lorber）說，周一有報告說半島沿線地區1700英尺處有雪，但大部分的雪預計將發生在海拔至少2000英尺以上，那裡應該比正常情況下更大。聖荷西的漢彌頓山（Mount Hamilton）周一預計有6至8英寸的雪。

洛柏說，周三天氣預計會稍微平靜些，會有更多的雨水；此後到周五（3月3日）預計會有一個放晴的模式；周六（3月4日）和周日（3月5日）可能仍會有更多的雨。

據國家氣象局稱，周一的系統在太陽升起前首先在北灣上空南移，然後在上午9時30分左右轉移到灣區最大的人口中心。

暴風雨使太平洋瓦電公司（Pacific Gas & Electric）的工作人員忙於為灣區居民恢復供電。截至周一下午1點，仍有約8050名用戶沒有電，其中大部分在北灣（4320人）和南灣（3270人）。

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