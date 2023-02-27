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金山酒店價比其他城市貴3到4倍 復興旅遊業障礙

記者李怡／舊金山報導
舊金山的觀光纜車，從漁人碼頭駛向聯合廣場。（記者李怡／攝影）
舊金山的觀光纜車，從漁人碼頭駛向聯合廣場。（記者李怡／攝影）

作為經濟復興的一部分，舊金山旅遊業的回歸也是市府非常重視，市民很關心的動向。舊金山市長布里德日前表示，2023年對於旅遊業的恢復，市政工程會著重市內公園建設和景點開發，但目前旅遊業恢復最大的障礙是酒店價格昂貴與物價上漲。

布里德表示，最近摩根大通在舊金山舉辦了大型的年度會議，對舊金山的會議環境、治安保護都給予了高度的評價，並表示會再回來舉辦會議。但與會者最大的不滿是舊金山酒店的價格，稱是其他城市的三到四倍。布里德說，因物價的上漲，酒店的價格不只是在舊金山，在全世界範圍內都是不可調控的。

記者走訪舊金山多個旅遊景點了解到，來到舊金山的遊客除感嘆美景美食之外，也無不對舊金山的物價飛漲感到震驚，讓大家的錢包有些吃不消。

在漁人碼頭景區，來自西雅圖的遊客Florence Sandy說，「來舊金山之前，我覺得西雅圖的物價已經是非常高了。相比之下，舊金山這個地方更讓人不敢再花錢了，買一份小吃要23元。」

走訪漁人碼頭的幾家餐廳商戶，商戶均表示，因目前所有的物價都在飛漲，經營成本大增。在年初時，餐廳還是用調整食物的分量來替代菜單價格的上調。但因近期員工薪資上調，菜價上漲，運輸燃油費也在增加，所以扛不住了。目前菜單價格平均上調了30%-40%左右。

到訪舊金山的遊客也都表示，現在不管去到哪裡，機票價格都是很貴。還有酒店，在舊金山很難找到低於150元的酒店。根據10日公布的最新「美國消費物價指數(CPI)」，5月全國物價比去年同期上升了8.6%，月上漲逾1%，高於預期的0.7%。這都創自1981年12月以來漲幅新高。

而舊金山的物價比全國平均水平更高，漲得也更猛。這讓遊客不得不看緊口袋，自然就影響到小商家的營收。漁人碼頭一家紀念品商店的店員透露，目前遊客到店內，更多的是購買一些防風服和衛衣之類的實用物件。掛在牆上的一些裝飾小玩偶和紀念品，不像之前賣得那麼快了，遊客看起來更會計畫著消費了。

通貨膨脹與物價上漲，在今年年初就一直令民眾怨聲載道，政府極力採取政策協助商家，但杯水車薪。在舊金山這樣以遊旅業為主的城市，日益增高的物價，對這座城市商家和市民的影響還在持續。

舊金山 西雅圖 營收

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