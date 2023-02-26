聖他克拉拉縣地檢處頒發勇氣獎 6家長入列

聖他克拉拉縣地檢官羅森（Jeff Rosen）將年度勇氣獎頒發給六位家長，他們通過分享孩子的悲劇，來提高對於芬太尼這種危險的鴉片類藥物的認識。（視頻截圖）

聖他克拉拉縣地檢處宣布其年度勇敢獎名單，包括一名起訴了幫派殺人犯的律師、一名幫助受虐兒童中心的負責人和一群孩子死於芬太尼（Fentanyl）過量的父母，他們將悲痛轉化為力量，以拯救其他更多的生命。

聖縣地檢處年度獎項旨在表彰該縣的檢察官 、調查員、犯罪學家、律師助理和支持人員。每年，地檢處還會表彰一位勇敢的犯罪受害者。今年，該獎項頒給了六位家長，他們通過分享孩子的悲劇，來提高對於芬太尼這種危險的鴉片類藥物的認識。

聖縣地檢官羅森（Jeff Rosen）親自為這些父母頒發了年度勇氣獎。在孩子服用含有過量芬太尼的藥丸死亡後，他們一直積極與執法部門、衛生官員和檢察官合作，以提高民眾芬太尼的危險的認識。

羅森在一眾檢察官、警察 局長和縣府官員面前，讚揚這些父母。「我們的工作就是他們的工作，他們的工作就是我們的工作。他們希望關於孩子的記憶成為觸發變革的催化劑，被永遠銘記，而不是一個黑暗的時刻。我們也是這麼做的，所以他們會的。」

羅森將「起訴之外的卓越表現」（excellence outside of trial award）授予了一位資深檢察官，他幫助揭露並起訴了一項企圖詐騙醫療保險 5000萬元的大規模計畫。

羅森還就「地檢處現狀」發表演講，匯報聖縣地檢處過去一年的其他顯著成就，包括解決了12起懸案，其中有七起涉及性侵，五起為謀殺。

以下是獲獎者的完整名單：

•輕罪審判卓越獎：副地檢官卡斯蒂略（Melissa Castillo）

•優秀支持人員獎：法律秘書德萊昂（Celeste De Leon）；項目經理普霍夫（Jennifer Puthoff）

•卓越成就獎：犯罪學者貝拉斯科（Marcela Velasco）

•優秀律師助理獎：高級律師助理武克里斯托弗（Christopher Vu）

•追求正義卓越獎：副地檢官科西利亞（Mattia Corsiglia）

•調查局獎：高級調查員Tatsukawa（Lorraine Tatsukawa）

•重罪審判辯護獎：副地檢官所羅門託基（Sulaiman Tokhi）

•勇氣獎：特南夫婦（Ed & Mary Ternan）、布洛姆（Jan Blom）、馬爾克斯（Lisa Marquez）、巴斯克斯（Geralyn Maul-Vasquez）和馬林（Brennan Mullin）。