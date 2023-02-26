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華埠海外抗日戰爭紀念館代表訪中華總會館 尋求合作

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山華埠海外抗日戰爭紀念館的多位代表拜會駐美中華總會館。（記者張曼琳／攝影）
舊金山華埠海外抗日戰爭紀念館的多位代表拜會駐美中華總會館。（記者張曼琳／攝影）

舊金山華埠海外抗日戰爭紀念館的多位代表25日拜會駐美中華總會館，尋求兩家機構在未來的進一步合作，以團結社區。中華總會館前通事楊瑞明作為引介人，帶來海外抗日戰爭紀念館理事趙湘君、義工趙建斌、趙倚華、吳衛、Posum等人，拜會總會館各位僑領和商董。

25日是中華總會館例行月會，楊瑞明作為海外抗日戰爭紀念館代表致詞：「在2014年7月7日，中國抗日戰爭爆發77周年紀念日之際，方李邦琴女士宣布在舊金山灣區成立抗日戰爭紀念館，並提供華埠Sacramento街809號作為紀念館場地，在（紀念館）籌備期間得到社會各界的支持，自2015年開館至今已有8個年頭。」

楊瑞明表示，海外抗日戰爭紀念館作為具國際化視野的機構，有特別的優勢，能通過國際平台傳遞中國的抗戰歷史和文化。她表示，抗日戰爭紀念館己成為到訪華埠的遊客瞭解中國抗戰歷史的重要窗口。

她還介紹了在紀念館開展的「國家記憶」展覽，講述中美兩國曾經並肩作戰的歷史，展示兩國在抗日戰爭中的友好合作和共同奮鬥的情景和事蹟。通過展出珍貴的歷史文獻、照片、實物資料等，向訪客展示了中美盟軍的許多事例，如美國飛虎隊、中國遠征軍與美軍的戰鬥情境等。

「苦難會給一個民族堅韌的品格，勝利則會給一個國家信心與力量。」她說：「我們紀念館秉記中國作為二戰主要的戰勝國之一，在這場人類空前的浩劫中，作為世界反法西斯同盟的重要力量和東方主戰場，中國與各國一道，贏得了反法西斯戰爭的最後勝利。」

海外抗日戰爭紀念館推進工作的過程中，建立了近3000人的「紀念館捐款之友」群發系統，每周出版一次紀念館周刊，開館後還會發布訪客留言的視頻號和公眾號，利用多媒體傳播獲得各界的關注和支持。

中華總會館作為具悠久歷史和深厚華僑文化底總的機構，對於華僑華人的發展和進步有著不可替代的作用。楊瑞明希望通過本次交流，加強與中華總會館的合作。她說：「中華總會館作為旅美華僑的龍頭大哥，在歷史和傳統上展現了華人在異國他鄉的創新、團結和奮鬥精神。在面對各種困難和挑戰的時候，始終以團結協作、共同進步為宗旨，為海外華人華僑爭取更好的生存和發展條件。」

海外抗日戰爭紀念館感謝中華總會館的關注和支持，並承諾將繼續努力，不斷創新和改進，為弘揚中華文化和傳承抗戰歷史，為促進中美友好合作和交流，做出貢獻。

月會中派發的海外抗日戰爭紀念館紀念館周刊。（記者張曼琳／攝影）
月會中派發的海外抗日戰爭紀念館紀念館周刊。（記者張曼琳／攝影）

華埠 華人 舊金山

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