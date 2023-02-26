王兆倫當選市大校董會主席 社區同慶

舊金山市府律師邱信福（右）和王兆倫（左）在慶祝活動上。（王兆倫辦公室提供）

為慶祝舊金山 市立大學（San Francisco City College）華裔 校董王兆倫（Alan Wong）新當選該校校董會主席，社區人士和官員在日落區Taraval街的Best Kept Secret餐廳組織慶祝活動，慶祝王兆倫新官上任。

今年1月19日，王兆倫被選為市立大學的最高領導，從校董晉升為校董會主席。王兆倫於2020年11月首次當選為市立大學校董後，作為董事會預算 和審計委員會主席，一直致力於學校的財政監督和可持續性。

在22日晚間的慶祝活動後，王兆倫在一份書面聲明中說：「作為預算和審計委員會主席，我對市立大學的財政管理政策進行了修改，以加強問責制和監督。」他透露其做出的行動包括，要求行政部門每月向校董會更新預算，要求市立大學提前一年進行的財政預算，改為提前三到五年進行，並定期對學校財務進行獨立分析，以及要求每年批准一個沒有財政赤字的平衡預算。

作為華裔校董，他一直主張並成功保留了市立大學的廣東話課程，並在上月當選校董會主席後，支持眾議員丁右立（Phil Ting）推進AB264法案，允許加州社區大學在農曆新年放假。

在慶祝活動中，王兆倫講述了舊金山市立大學對他的家庭產生的積極影響。他說：「我的父親作為組裝零件的工人被工廠解雇後，報名參加了市立大學的英語（ESL) 和烹飪課程，這增加了他日後找工作的機會。」在讀完市立大學的課程後，他的爸爸成了一名有工會組織的酒店廚師，為撫養家庭工作長達20年。

王兆倫說：「在我十幾歲時參加的市立大學的課程，幫助了我在19歲提前從聖地亞哥加大（UC San Diego）畢業。而我只是受到市立大學幫助的成千上萬人中的一個例子。」

在慶祝活動上，王兆倫宣布本月為25年來首次，市立大學在全校範圍的年度獨立財務審計中未收到任何負面結果。王兆倫說：「我知道，早在我當選之前，市立大學的財政可持續性存在很多問題。這個好消息是我們的學生、教師、管理人員和員工辛勤工作和巨大犧牲的結果。」

他說：「是時候讓市立大學翻開新篇章。」他承諾作為市立大學校董會主席，將為該校提供新的領導。」