疫情隔絕3年 中國留學生返鄉 機票沒想像中難買

中國防疫政策放開，在美華人踏上回家的旅程。（白宇提供）

自從中國1月8日出入境政策同步調整，隔離政策被取消之後，各地在疫後第一個春節期間，火車站、機場、公路都出現了久違的熱鬧和擁擠，春運也再次被暖意所包裹。與此同時，許多海外華人在被疫情 隔絕三年之後，也終於下定決心，踏上回家的旅途。

畢業於舊金山 大學的白宇，離開故土和家人已有三年半的時間，思鄉心切，家人也盼他早日回去。白宇是2019年7月告別家人，從北京飛往舊金山獨自開始留學生活。本來打算每一年至少回家一次，但因為疫情的緣故，一晃三年半過去了。而且來到灣區的半年後，他便開始了線上學習，少了與人相處的機會，也更加地想家。

「但起初，疫情的恐懼讓每個人都動彈不得，天價機票也讓我望而卻步。」白宇說，「更不要說反反覆覆的出入境控制政策，一隔離就要在酒店待十幾天，一不小心甚至一個月，還有可能影響到家人。等著等著，就等到了現在。」

白宇在政策放開後的第一天就上網查詢回國的攻略，發現機票並不是想像中的難買。「儘管目前還沒有直飛航班，不過能夠買到平價航班已經十分知足。」白宇最後選擇直飛香港 ，坐船進入深圳，再返回北京。「舊金山直飛香港的往返機票是2000元左右，未來隨著航班增加，票價肯定還會降低。」

返國有哪些住意事項呢？白宇表示，在香港入境深圳前，海關並沒有檢查48小時核酸陰性證明，這讓他感到十分驚訝。「看來國內是真的完全放開了。」白宇說，「不過我的經歷可能是個例，建議回國的朋友，還是要準備好所有要求的資料，做好萬無一失的準備。」

回家旅途的最後一段行程讓他無比興奮，想到馬上可以和家人相見，身體的疲憊似乎完全忘卻了。至於入境，白宇說：「唯一需要填寫的就是出入境登記表，在獲得『黑碼』後便可以成功入境。」

2022年底，由於防疫政策突然一下子放開，中國的新冠病例急劇增長，美國對來自中國的旅客也提出48小時核酸陰性證明的要求。白宇表示，在返美期間，海關是真的在認真踐行這一規則。「海關值班人員會十分認真地檢查核酸陰性結果的有效性和疫苗證明。」白宇回憶道，「這耽誤了近一個小時的時間，建議大家返美時要預留時間，預些準備。」

白宇表示，核酸證明按照要求需要出示中英雙語版本，其中姓名使用拼音，一定要與護照上寫法一致。「在醫院拿到核酸證明時，一定要檢查，確保順利登機入關。」白宇說。