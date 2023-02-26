沙加緬度「狗店長」竟被偷走 牠失蹤2天「自己回家」

沙加緬度市中心狗店長Tatty居然被偷走，幸好自己回家了，全家都很開心。（翻攝自CBS）

沙加緬度市中心Midtown有間商店「Scout Living」，店裡面有隻12歲的巴哥犬名為Tatty，牠常在店內、店外巡場，就像是個店長，也被當地鄰里戲稱是「城中市長（The Mayor of Midtown）」，鄰里都非常喜歡牠。Tatty對那條街非常熟悉，也從未走失過，但17日上午居然人間蒸發，主人緊張地在臉書 上發文，幸好19日Tatty又自己回家了。

根據當地媒體CBS報導，Tatty的主人 Erin Boyle 和 Stefan Bloom表示，Tatty非常熟悉當地街道，從來沒有走失過，他們給牠別上了Airtag追蹤器，就是擔心走失，沒想到17日上午，狗狗本來在店裡面巡邏，突然就消失了，他們追蹤Airtag的定位，發現在第18街和K街交叉口，立刻衝去找狗，沒想到Airtag被完整的取下，丟在路上。

他們說，Airtag綁得非常緊，狗無法自己取下，一定是人為的，但如今Airtag已經掉落在地上，他們無從找狗，只好在臉書發文，並在鄰里間貼尋狗啟事，懸賞5000元，希望把狗帶走的人可以歸還狗，他們也不會過問這種搶狗的行為。