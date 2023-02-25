金山商業盜竊案頻傳 田德隆最嚴重

舊金山小商業受盜竊影響嚴重。（美聯社）

整個舊金山 的小企業主正處於艱難的困境中。在新冠疫情 期間，他們的收入急劇下降，商業盜竊案也造成了額外的損失。而現在，重複發生的盜竊案更使他們難以維持生計，為此感到前所未有的憤怒和沮喪。

雖然舊金山的暴力犯罪仍然遠遠不如20世紀90年代頻繁，但該市的財產犯罪率卻很高。舊金山商會（Chamber of Commerce）執行長方達雷（Rodney Fong）說，商業盜竊案給社區帶來了損失，「一起事件的影響比其帶來的損失更深，它扼殺了消費者、以及那些可能想自己開店的人的信心。我們必須改變這種態勢」。

受影響最嚴重的地區是田德隆（Tenderloin），根據警方的數據，自2018年以來，該地區報告了至少305起商業盜竊案，每1000家企業中有39起。在同一時間段內，波托拉（Portola）、海耶斯谷（Hayes Valley）和瑪連納（Marina）的商業盜竊率都高於平均水平。

市政廳官員說，他們正「努力讓盡可能多的警察 出現在我們的街道上」，並指出市長布里德（London Breed）呼籲為這項工作提供2700萬元的預算補充。市長發言人薩法查德（Parisa Safarzadeh）說：「我們想看到更多的警察出現在我們的街道和社區，調查犯罪，並響應服務請求，這是消除導致犯罪和其他非法活動的障礙的關鍵和重要步驟」。

舊金山警方發言人羅辛格（Sgt. Adam Lobsinger）說，在過去三年，全市範圍內各種類型的盜竊案都在增加，在過去的一年，商業盜竊案已經降到了疫情前的水平，但該市的警察需要更長的時間來應對這些事件，而且解決的事件也更少。原因是該部門的人員配置水平遠遠低於其應有的水平。這意味著調查人員特別依賴企業主提交報告，交出監控錄像，並提供任何其他證據來立案。

市議員呼籲市府應加大招聘和留住警察的力度，並加強市中心地區以及鄰近地區的社區大使項目；舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）也表示已重組她的辦公室，以應對對財產犯罪的關注。舊金山警察委員會（San Francisco Police Commission）希望改革能夠騰出警力用於調查和徒步巡邏。