「醫起付」攻台駐美工程師保險商機

台灣的大誠保險經紀人公司業務副總白貿錡（左）、醫起付創辦人楊承益（中）、舊金山灣區台商會長張家豪（右）。（記者江碩涵／攝影）

看準台灣來美就業人數激增，許多人有海外保險理賠需求，台灣工研院衍生新創團隊「醫起付」抓準時機，今年與美商Agile Point、舊金山灣區台商會簽約，搶攻美國市場。醫起付創辦人楊承益表示，醫起付不僅有AI 人工智慧、大數據概念，同時也將實體進駐北加矽谷 以及亞利桑那州，搶攻台灣工程師「保險理賠需求」服務商機。

楊承益表示，「醫起付」透過發展AI保險理賠金試算平台，讓保險業務、醫療機構提供保戶在醫療處置時，即時試算保戶商業保險理賠金，協助保戶選擇最適合可負擔的醫療處置方案，並提示保戶須申請準備的醫療診斷證明文件，及相關醫療費用收據，獲得完整理賠。

尤其在美國若要向大醫院要求醫療收據，往往費時費心。楊承益表示，醫起付去年11月進駐矽谷柏克萊加大SkyDeck新創加速器育成輔導，將核心技術導入美國市場，並與台灣知名保險經紀業合作，同時協助旅美台灣人在美國就醫時，提供一站式保險理賠金試算、保險理賠證明文件申請等諮詢服務，並帶動保單再銷售商機。

台灣大誠保險經紀人公司業務副總白貿錡表示，台灣人熱中購買保單，每年請領保險多達上千萬件，若是海外就醫，常需要更多資料及文件。他表示，他們目前使用並投資「醫起付」平台，發現平台AI人工智慧省去保險經紀人許多繁雜工作，也能讓被保險者資訊更能整合，對保險市場有相當大幫助。

楊承益表示，看準在美國矽谷及亞利桑那州有大量台灣駐外工程師及家庭，就醫、保險需求將大幅提升，未來醫起付團隊將加入美國商業保險保單，讓平台能夠提供美國人在美國就醫時，也能享有相同保險理賠試算服務，降低「帳單金額爆炸高」的機率，讓民眾依據自己醫療保險 預算，選擇最適合的治療方案、藥品或醫療材料，減少因為醫療破產狀況發生。