經濟部來美 吸引科技大廠赴台投資

經濟部技術處赴美成果暨新創簽約記者會宣布，國際大廠擴大在台研發投資30億元。（記者江碩涵／攝影）

經濟部23日舉行「經濟部技術處赴美成果暨新創簽約」記者會，宣布國際科技大廠「科林研發」（Lam Research）及「益華電腦」（Cadence）將擴大在台研發，預估投資 金額達新台幣30億元。技術處選派至矽谷進行海外訓練法人新創也有五家將與國際大廠合作，由經濟部技術處長邱求慧見證「醫起付」與美商Agile Point、舊金山灣區 台灣商會及「創淨科技」與美商Best Home Health Care各自簽署MOU，法人新創能量吸引國際目光。

為深化台美創新研發合作關係，經濟部技術處赴美拜訪全球半導體製程最大蝕刻製程設備供應商科林研發，及電子設計自動化（EDA）軟體全球市占第二的益華電腦，就推動台美半導體產研合作及擴大在台研發投資等議題交流。

科林研發長期在台建立半導體設備零組件供應鏈 ，為持續深化雙邊合作，將在台成立研發中心及增加研發投資，強化對客戶先進製程技術服務及深化設備在台供應鏈規模，加速實現2奈米製程量產。

益華電腦在台深耕近40年，扮演台灣半導體產業技術前進重要角色之一，今年將與工研院合作成立共同實驗室，投入小晶片（Chiplet）設計工具研發，接軌美方研究計畫、介接國際組織，嘉惠台灣業者。

邱求慧表示，台灣半導體在全球供應鏈扮演關鍵角色，透過與兩家重點級外商洽談更進一步的研發合作，除可借重國際大廠在美學研單位合作資源外，也可協助台灣產業及研究單位，接軌美方研究計畫或參與新興系統開發。

為促使法人新創鏈結國際，技術處去年底選派13家法人新創團隊，到灣區史丹福、柏克萊加大SkyDeck加速器密集培訓三個月，除參與全球規模最大CES消費性電子展外，也積極走訪廠商、開拓商機，有五家團隊傳回好消息。

除「醫起付」外，「創淨科技」創辦人陳建宏也與美商Best Home Health Care Inc簽定合作銷售協議，將瞄準疫後消毒家電商機，擴大國際銷售據點。研發肌肉活動訊號感測技術的「酷手科技」將與全球晶片大廠高通獨立軟體供應商（Independent Software Vendor；ISV）進行合作夥伴測試。

研發外骨骼機器人技術的「福寶科技」將與聖地牙哥連鎖復健診所Reneu Health簽署合作備忘錄。研發淨零碳排AI應用解決方案的「集思智能」也將與全球第七大石油商Eni展開概念性驗證（Proof of Concept；POC）合作。

經濟部表示，為持續帶領法人新創挑戰國際舞台，今年5月將選送優質法人新創團隊參與「選擇美國」投資高峰會（SelectUSA Investment Summit），及持續選派團隊取經矽谷，透過專業、客製、國際化新創輔導及媒合，加速新創對接國際市場及爭取新興科技投資機會。