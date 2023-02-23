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聖荷西前市長李卡多 有意參選聯邦議員

記者王子涵／聖荷西報導
聖荷西前市長李卡多可能會主動挑戰羅芙根聯邦眾議員的席位。（李卡多臉書）
聖荷西前市長李卡多可能會主動挑戰羅芙根聯邦眾議員的席位。（李卡多臉書）

卸任聖荷西市長兩個月後，李卡多（Sam Liccardo）準備向聯邦議員的席位發起挑戰。

聯邦眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）表示，李卡多上周給她打電話，稱他有意競選自己或是聯邦眾議員艾許（Anna Eshoo）的席位。羅芙根代表著聖荷西市中心、東聖荷西、莫甘山、沙林納（Salinas）到國王市等地區，而艾許代表南聖荷西、洛斯蓋圖、金寶、聖他克魯茲、聖馬刁和柏斯菲卡部分地區。

2月初，一項民意調查在聖荷西社區中傳播開來，調查內容為評估李卡多競選聯邦議員的可能性。這項民調收集了民眾對李卡多在任期間主要政績的看法，其中還包括，與羅芙根29年的工作經歷相比，民眾支持李卡多的可能性有多大。

羅芙根表示，李卡多承認他為這項民意調查支付了費用。

羅芙根在接受採訪時表示：「李卡多告訴我，他正在評估他的選擇。他有意進入國會，而我告訴他，這是一個自由的國家。如果他願意，他可以競選。」羅芙根說：「我會參與競選，並且我有十足的把握。」

羅芙根表示，她並不驚訝會接到李卡多的來電。兩年前李卡多就曾打電話給她，詢問她何時退休，並表達了對聯邦眾議員職位的嚮往。

75歲的羅芙根已在國會成功連任至第13個任期，她目前還沒有退休計畫。羅芙根表示在離開公職前，她會繼續跟進移民改革和為利佛摩爾核電站爭取研究資金。

李卡多在離任聖荷西市長前曾表示，除非有一個空缺的席位，否則他不會參加國會競選，但根據羅芙根的說法和最近的民意調查表明，李卡多可能會主動挑戰羅芙根的席位。

李卡多仍表示：「我現在仍在考慮如何最好的服務社區。」

聖荷西州立大學政治學榮譽教授格爾斯通（Larry Gerston）表示，李卡多能夠主動給羅芙根打電話，並且承認為民調付費，這是一個「有格調的行為」。他認為，這位前市長想要挑戰羅芙根會很艱難。「他不得不考慮在哪個區有更多的支持，以及競選資金的問題。」格爾斯通指出，羅芙根至少擁有100萬元競選資金，艾許大約有50萬元，並且兩者有很好的關係。

「現任者總是更有可能守住他們的席位。」格爾斯通說，「但是我們應該考慮的是，李卡多是真的有意競選，還是單純為了讓自己的名字曝光？」

羅芙根表示，她並不會擔心李卡多的挑戰。她曾在1994年的競選中擊敗李卡多的導師、聖荷西前市長麥肯納瑞（Tom McEnery）。「顯然在這場競選中，我不是落後的那個人，我為我所做的一切感到驕傲。」羅芙根說。

代表矽谷的民主黨聯邦眾議員艾許呼籲各界站出來保護婦女墮胎權。（Getty Ima...
代表矽谷的民主黨聯邦眾議員艾許呼籲各界站出來保護婦女墮胎權。（Getty Images）
艾許與羅芙根保持著很好的關係。（艾許競選網站）
艾許與羅芙根保持著很好的關係。（艾許競選網站）
羅芙根曾擊敗李卡多的導師，聖荷西前市長麥肯納瑞。（羅芙根競選網站）
羅芙根曾擊敗李卡多的導師，聖荷西前市長麥肯納瑞。（羅芙根競選網站）

聖荷西 眾議員 民調

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