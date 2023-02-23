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聖縣醫院僱員緊缺 威脅醫護安全

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
SEIU 521支會前主席迪亞茲表示，僱員緊缺已經威脅到患者以及醫護工作者的安全，並且導致更多的僱員離開。（記者王子涵/攝影）
SEIU 521支會前主席迪亞茲表示，僱員緊缺已經威脅到患者以及醫護工作者的安全，並且導致更多的僱員離開。（記者王子涵/攝影）

聖他克拉拉谷醫療中心22日聚集了上百名一線醫護工作者，抗議醫院普遍的僱員緊缺狀況。SEIU 521支會前主席迪亞茲（Janet Diaz）表示，僱員緊缺已經威脅到患者以及醫護工作者的安全。

在一封寫給聖縣縣長史密斯（ Jeffrey V. Smith）的聯名信中顯示，聖谷醫療中心目前空缺的崗位超過674個，而全縣空缺崗位有2103個。代表聖縣4000名護士的RNPA工會也有多達300個空缺崗位。

聯名信中指出，收入低以及招聘不力是僱員緊缺的主要原因，其影響擴大至911報警中心、社會服務、行為健康等多方面，疫情後的恢復速度低於社區的預期。

RNPA工會副主席卡馬拉（Allan Kamara）表示，襲擊醫護人員的事件正在急速上升。她表示，醫護人員被毆打、辱罵已經成為平常事。在最近的一次事故中，醫護人員被一名患者打中面部，失去意識。「行醫的人變成了患者。」卡馬拉說。「上個月這裡發生了40起襲擊醫護人員的案件，而真實數字肯定會更多。」

聖谷醫療中心急救室護士海沃德（Janelle Howard）表示，她們向醫院反應安全問題已久，但收效甚微。由於僱員緊缺，患者等待急救室的時間通常在4小時到8小時左右，長時間的等待致使醫護人員成為患者的發洩口。

「如果你去超市，有人襲擊了你，肯定會有一些結果的，對嗎？有人會被逮捕。」海沃德說，「而襲擊醫護工作者的案件並不會被提起，我們還需要保持專業的態度。」

同一時間，在聖谷醫療中心的另一側，嶄新的行為健康恢復中心破土動工，聖縣議會撥款1400萬元建造，並會設立38個全職工作。對此，SEIU 521工會主席門德斯（Riko Mendez）表示，工會支持聖縣擴大對社區的服務，但同時更重要的是設法保留現有的醫護僱員。「我們甚至不能填補現有的職位空缺，哪裡有能力去擴大服務呢？」門德斯說，「聖縣需要加大投資，招募更多的專業人士填補醫療健康的空缺。」

SEIU 521工會主席門德斯（Riko Mendez）表示，工會支持聖縣擴大對...
SEIU 521工會主席門德斯（Riko Mendez）表示，工會支持聖縣擴大對社區的服務，但同時更重要的是保持現有的醫護僱員。（記者王子涵/攝影）
聖他克拉拉谷醫療中心22日聚集了上百名一線醫護工作者，抗議醫院普遍的僱員緊缺狀況...
聖他克拉拉谷醫療中心22日聚集了上百名一線醫護工作者，抗議醫院普遍的僱員緊缺狀況。（記者王子涵/攝影）
RNPA工會副主席卡馬拉表示，醫護人員被毆打、辱罵已經成為平常事（記者王子涵/攝...
RNPA工會副主席卡馬拉表示，醫護人員被毆打、辱罵已經成為平常事（記者王子涵/攝影）

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