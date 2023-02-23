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南灣社大學區 州參議員提案免費

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
SB 629號法案將允許西谷米慎社區大學學區（West Valley-Mission Community College District）停止向學生收取學費。（記者葛歆睿 / 攝影）
SB 629號法案將允許西谷米慎社區大學學區（West Valley-Mission Community College District）停止向學生收取學費。（記者葛歆睿 / 攝影）

州參議員科爾特斯（Dave Cortese）提出的SB 629號法案，將允許西谷米慎社區大學學區（West Valley-Mission Community College District）停止向學生收取學費，並支付學生交通和書籍等費用。倡導者稱該法案如果通過，將擴大接受高等教育的機會，並幫助全國最貴地區之一聖荷西的低收入家庭學生。

共同提出該法案的還有州眾議員羅達倫和Gail Pellerin，以及州參議員貝克爾（Josh Becker）和伯曼（Marc Berman）。

西谷米慎社區大學學區校長戴維斯（Brad Davis）表示，他们的目標是到2024年1月取消學分註冊費。根據加州教育法，社區大學每學期向學生收取每學分46元的註冊費。戴維斯補充，如果SB 629通過，學區可以得到豁免，不向學生收取這筆費用，並使用依賴本地房產稅普通基金支付成本。根據戴維斯的說法，「該法案將打開社區大學的大門，學區有辦法不向學生收取學費，也不會花費州政府任何資金。」

科爾特斯表示，未來可以通過立法讓高等教育變得更加負擔得起，例如取消加州州立大學（CSU）的學費，以及解決學生貸款債務問題。他補充說，與加州大學（UC）、加州州立大學或其他州的大學相比，社區大學成本已經非常低了，但仍然是一筆花費。此次的法案從社區大學著手，正是希望以漸進的方式開始變革。

戴維斯表示，真正免費的社區大學不僅僅是免除學費。新冠肺炎疫情期間學生的經歷表明，獲得高等教育還涉及降低與書本、食物和住房相關的成本。在全國主要城市中，聖荷西人均無家可歸的年輕人數量最多。

戴維斯指出，西谷米慎社區大學學區已經努力免除學生的醫療服務費用和停車費。「我們在疫情期間學到很多東西，疫情後得以實施，以吸引學生重返社區大學系統，並幫助他們追求接受教育的夢想。」

西谷米慎社區大學學區包括位於聖他克拉拉的米慎學院（Mission College）和位於薩拉托加的西谷學院（West Valley College），總共有1萬3000多名學生。

學區 教育 加州大學

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