聖荷西州大 黑色力量雕像被破壞

雕像是紀念聖荷西州大校友、非裔運動員史密斯（前）、卡洛斯（后）爭取平權的努力。（記者王子涵／攝影）

聖荷西 州大校內最富盛名的「奧林匹克黑色力量」雕像（Olympic Black Power，又稱勝利致敬）被一名男性遊民惡意破壞。雕像是為了紀念該校兩名非裔運動員 爭取平權的努力。

根據聖荷西州大校報報道，該男子在周六晚向紀念碑排尿並嘔吐，目前已被聖荷西校警逮捕，具體信息尚未公佈。

聖荷西州大校友、非裔運動員史密斯（Tommie Smith）、卡洛斯（John Carlos）在1968年墨西哥城奧運會上分別贏得男子200米跑的冠軍和季軍。當奏起美國國歌時，二人在領獎台上舉起戴有黑色手套的拳頭，穿黑色襪子，全程低頭完成了領獎，以此抗議非裔美國人遭受的不公正待遇。二人遭到當時觀眾的噓聲，但卻成為非裔平權運動標誌性的瞬間之一。

校方表示，雕像並沒有被損壞，其表面已經被重新清洗。聖荷西警局發言人貝爾卡斯特（Frank Belcastro）表示，嫌疑人將被指控犯有破壞公物罪、持有非法物品罪和其他輕罪。「根據警方的詢問，和現場警員的評估，這並不是一起以仇恨為目的的犯罪。」貝爾卡斯特說，「嫌疑人並不清楚雕像的象征意義。」

貝爾卡斯特表示，嫌疑人嘗試推倒雕像，因為他認為其代表了人口販賣。警方懷疑嫌疑人患有精神障礙，在被逮捕時並未檢測到有藥物影響，案件仍在調查中。

一位路人使用校內報警電話首先向警方通報了該男子的可疑行為。路人表示，他目擊到男子破壞雕像，並試圖進入一處教學樓，並反復拉扯大門。值班巡警接到電話後，迅速找到了該男子並逮捕。

校方發言人麥克唐納德（Michelle McDonald）表示，該男子還被指控拒捕，且有兩張未執行的逮捕令。「這一案件被校內的監控攝像拍到，得以讓校警迅速確定嫌疑人身份，從而實施抓捕。」

警方建立了巡邏機制，並在雕像上安裝攝像頭，避免類似的事件再次發生。

生物學專業大三學生克拉夫特（Angelina Craft）說：「藝術不應該被玷污，這真的很不幸。我很高興嫌疑人被抓住。」

行政和財務副校長法斯（Charlie Faas）表示，這兩位校友英勇和充滿象征性的舉動對於非裔美國人十分重要，這也幫助聖荷西州大成為一個重視社會公正的學校。