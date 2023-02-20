店面裝置遭匿名舉報違規 華埠百餘商戶吃罰單

舊金山華埠百餘商戶接到建築違規罰單。（記者李怡╱攝影）

近日，舊金山華埠 百餘商戶收到來自市府樓宇檢查局（Building Department）的罰單。罰單稱因收到匿名舉報，華埠商戶使用的店面門頭標語或是門頭遮陽棚（Awnings），違反了該市建築規範安全條例。

被匿名舉報的商戶不只是在舊金山華埠，還包括列治文區、田德隆區、內日落區等300餘戶商家接到罰款通知。接到罰單的商戶表示困惑，幾十年來使用相同的店面標語和遮陽棚，怎麼現在才罰款？

目前第三區市議員、議長佩斯金辦公室與樓檢局正在就這一事件商討應對措施，並已通知被舉報和已接到罰單的商家，「在接到罰單30日之內，不用予以處理，直到市議會與建築部發布新的應對方案」。

位於華埠商業街的余某經營從父輩傳承下來的調料店近30年。近日收到多封罰款通知稱，店面的店面裝置違反建築規範。他表示對此非常不理解，「我們店面的標識和遮陽棚的許可證就是到市府拿到的許可證，且兩天之內申辦下來的，用了幾十年為何現在違規了」？

余某說，據了解受到舉報的商戶多數分布在華語、西語和非裔社區，「這是不是一場針對種族歧視 的一次有針對性的歧視呢？這次本身的匿名舉報就應該查證」。

目前華埠小商戶最關心和熱烈討論的話題就是如何整改店面門頭裝置，如何應對這一難題。位於華埠傑克遜街的店主陳傑表示，這次不只是一家要面臨的挑戰，門面裝飾要換，大家都換，每次重新申請就要3000元左右，因華埠的生意自疫情之後並未好轉多少。整改的費用要如何出，希望市府相關部門給他們一個說法，至少要提供一些指引和幫助。

舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙表示，本次華埠商戶集體接到罰單事件，與之前的ADA殘疾人保障訴訟的性質並不一樣。之前是個人投訴，現在是因匿名舉報人向市府投訴商戶。這是一個大問題，很難解決。雖然接到罰單的商戶和華埠的小商戶們都在討論如何應對，但是還是要相信市府部門，等待市議員辦公室與樓檢局頒布對此事件新應對措施。

截至到發稿本報還未收到市府部門回應。