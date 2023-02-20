俄亥俄州洩毒事故灣區重演？ 民眾憂心

居民擔心俄亥俄州火車脫軌洩漏事件也可能發生在灣區。(美聯社)

俄亥俄州 東巴勒斯坦上空瀰漫的有毒煙霧，在每次火車駛過位於列治文海岸社區時都會縈繞在強森（Leisa Johnson）的腦海中：這樣的災難會發生在她自己的後院嗎？

有時在火車道口停留長達30分鐘，隨著數十輛黑色油罐車的長途火車往返於原油加工廠和其他行業，強森有很多時間思考可能會出什麼問題。

強森說：「公眾中的大多數人都不知道它們身上有什麼。」她回憶道，「幾年前，有一列火車出軌了」，並分享了一輛大型黑色油罐車側翻的照片，車後方的房屋就在眼前。幸運的是據她所知，那次沒有洩漏溢出。

每天，危險材料和有毒化學品都通過灣區 運輸到地區和周邊的煉油廠、農藥廠、漂白劑製造商和農業中心。通過屋崙港和列治文煉油廠等工業中心的火車交通尤其繁忙。

根據州長緊急服務辦公室的數據，自2021年初以來，加州 已有334列火車出軌，幾乎每隔一天一列。其中四列導致危險物質洩漏。

有些人擔心下一次可能會發生像震撼俄亥俄州那樣的事故。「這可能發生在任何地方」，環保組織地球正義（Earth Justice）律師戈德曼（Patti Goldman）說。這個組織過去曾就鐵路安全法規起訴聯邦政府。

一列載有危險化學品的Norfolk Southern貨運列車3日在俄亥俄州東部出軌，導致氯乙烯洩漏。聯邦環保署（EPA）官員說當地空氣和民用水現在是安全的，但居民仍然擔憂。

關於哪些危險化學品通過灣區運輸的具體細節很難獲得，部分是出於國家安全原因。但進出列治文煉油廠的原油往往是人們關注的焦點。自然資源保護委員會報告發現，超過5萬人居住在半哩的應對列治文地區脫軌事故的聯邦授權疏散區內。

康曲柯士達縣HazMat團隊的助理主任斯普林格(Adam Springer)說，危險化學品不斷通過他的縣運輸，包括易燃氣體、硫酸、酒精和無水氨。最常見的問題之一是裝在火車上的油罐車裝得太滿，當液體受熱膨脹時，會通過壓力閥釋放有毒化學物質。

「這種情況實際上經常發生」，他說。但斯普林格表示，該縣的危險品小組仍在觀望俄亥俄州的脫軌災難是否凸顯了灣區的任何特定風險。

聯合太平洋鐵路（Union Pacific）和BNSF是美國最大的兩家鐵路公司，他們多次成功地對抗了增加有害物質法規的嘗試。

「這些公司將追求更低的運營成本、更低的運營比率和更高的利潤置於安全之上」，加州板金、航空、鐵路運輸聯盟(SMART)立法主任科斯塔（Louie Costa）說，「他們所做的削減，使這些火車經過的社區、我們的員工和這些社區的公民處於危險之中」。

「火車變得越來越長，這給軌道和基礎設施帶來了更多的磨損」，科斯塔說，很多勞工已經被裁掉，剩下的員工也捉襟見肘。「所有這些都導致了潛在的情況，比如在俄亥俄州發生的那種情況，也可能在這裡發生」。

行業官員表示，火車是運輸許多危險但關鍵物質的最安全方式，並指出卡車的事故率要高得多。

聯合太平洋公司在一份簡短聲明中表示，該鐵路公司設有一個全天候運行的應急響應中心，並針對鐵路災難制定了「穩健」的應急管理計畫。

總部位於德州的BNSF鐵路公司拒絕就其運營提供詳細評論。