審查冤假錯案 加州首設定罪後司法科

州總檢察長邦塔宣布，成立州司法廳有史以來第一個定罪後司法科。（記者劉先進╱翻攝）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）線上記者會上宣布，成立州司法廳有史以來第一個定罪後司法科（Post-Conviction Justice Unit）。一旦人員配備齊全，將與當地地檢官合作進行調查和審查，旨在解決錯誤或不當的刑事定罪，包括可能有證據表明存在重大誠信問題的事項，並確定可能適合重新判決的案件。

定罪後司法科還將在全州範圍內提供領導，努力支持刑事法律系統的誠信，並尋求對存在誤判的案件進行補救。

在加州 和全國各地的檢察機關中，越來越多的人努力建立和運作專門的單位或科室，通常被稱為定罪誠信科室，以尋求正義，減少傷害，並通過定罪後調查和審查個別刑事案件，增加對刑事法律制度的信任。這些科室通常致力於識別和處理錯誤的定罪，通常是審查新的可靠資訊，可能使以前被定罪的人免於判處有罪，或在法律範圍內採取其他行動來補救潛在的不公正。

雖然法院系統通過上訴程序提供了解決不公正指控的重要途徑，但定罪誠信科為檢察官 提供了額外的機會，以積極主動地解決此類問題，並最終確保檢察行為更加準確和合法。採取措施支持檢察機關的廉潔性是追求正義的一個重要部分，反映了對新證據可能出現、過去的錯誤可能被發現以及量刑標準可能改變的認識。無論問題的出現是由於新的開脫罪責資訊還是法醫學 的進步，檢察官都有責任以真誠的努力來糾正不公正。

定罪後，司法科將審查和評估司法部正在處理的案件，包括司法廳作為起訴機構的案件或司法廳正在處理的上訴案件。審查無罪或錯誤定罪的主張，或可能存在重大誠信問題的案件，在這些案件中，地方當局沒有設立定罪誠信科室或需要援助。同樣，在地方當局沒有設立定罪誠信科室或需要援助的情況下，審查可能重新判決的案件；最終，在全州範圍內提供領導，並在地方定罪誠信科室之間進行協調，以鼓勵實施全系統的最佳做法，並進一步培養一種促進公眾信任的誠信、透明和有效的文化。

邦塔表示，刑事法律系統並非無懈可擊。無論是由於偏見，法醫的變化，還是任何其他問題，系統都不是萬無一失，必須盡一切努力確保加州的起訴的完整性。作為追求正義的一部分，很自豪地在加州司法廳內成立了第一個定罪後司法科室。