少數族裔媒體會議 談公共交通安全

加州參議員閔大衛提出SB434法案，要求加州十大交通機構從乘客那裡收集關於騷擾問題和令人感到不適行為的數據。（記者葛歆睿 / 截屏）

公共交通上的隨機襲擊事故在過去兩年經常登上新聞頭版，民眾對搭乘公共交通工具的恐懼急劇上升。此類攻擊多以女性、長者、有色族裔、殘疾人和多元性別(LGBTQ+）群體為目標，但當受害人報警後，經常結果不了了之。

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services，EMS）17日舉行在線會議，邀請加州 參議員閔大衛（David Min）、灣區捷運（BART）董事會主席李正元（Janice Li）、Safewalks NYC創始人克雷（Peter Kerre），從立法、交通機構、和民間組織三個層面探討如何「使公共交通對公眾安全」。

閔大衛於13日在州參議會提出SB434法案「所有人的公共交通：提高安全性和增加乘客量」。他表示，這項立法是與Stop AAPI Hate合作推出，要求加州十大交通機構從乘客那裡收集關於騷擾問題和令人感到不適行為的數據。閔大衛指出，目前沒有專門統計公共交通上的騷擾事件，因此了解非常有限。他認為需要通過分析收集來的數據，才能提出有效的解決方案。

李正元表示，BART把乘客安全放在首位，過去三年推出了許多舉措，包括「我們的BART大使」計畫、衛生間服務員、電梯服務員和危機干預專家。「自從有了衛生間服務員，就很少接到要求清理或被長期佔用的電話」，李正元指出，這些人員都經過專業培訓，了解防止騷擾發生並進行干預，以免情況升級。他們的身影遍及BART灣區五個縣的50多個車站和列車上。如此一來，BART警察 便可以專注於最緊急、最嚴重的情況。

克雷在2021年1月創建了Safewalks NYC此前紐約交通系統中針對女性的襲擊事件激增。克雷發現到幾乎所有女性都是在她們獨自出行時遭到襲擊，因此提供了一個簡單的解決方案——陪伴任何感到不安全的紐約人往返地鐵站 。「只要有另外一個人陪同就會產生很大的不同。所以我們一直在這樣做。如果他們感覺不安全，我們也會陪同一些請求者乘坐地鐵。」

克雷表示，在開始Safewalks後，立即注意到民眾對搭乘公共交通的恐懼來自多個方面，包括心理健康危機、經濟危機所帶來的犯罪、仇恨犯罪和襲擊背後的種族主義危機、以及社區與執法部門之間信任的崩潰。

亞裔女子埃絲特·李 (Esther Lee)的經歷就是一個例子。2021年10月5日，她在紐約地鐵上拒絕一名非裔男子碰拳的請求後，遭到辱罵、吐口水，對方稱她是「該死的（病毒）攜帶者」。埃絲特表示，當時旁邊沒有一個人幫助她，而向紐約警方報告這一事件的經歷更是雪上加霜。儘管有視頻為證，但警方一開始並沒有將事故定性為仇恨事件，理由是埃絲特拍攝視頻的行為可能導致了事件升級。直到她將此事通過媒體爆光，引起時任市長亞當斯的注意，事故才被定性為仇恨事件。