世界台灣客家聯合會 鍾振乾掌舵

世界台灣客家聯合總會本月10日在台灣圓山飯店舉辦「2023客家論壇暨新春餐會」，副總統賴清德、行政院政務委員李永得、客家委員會主委楊長鎮及僑委會委員長徐佳青出席。（世界台灣客家聯合會提供）

金山灣區 僑務委員鍾振乾數十年來熱心公益，深受僑委會及灣區僑胞肯定。近日他當選世界台灣客家聯合會總會長，也成為灣區客家人之光。他表示，任重道遠，將努力在全球五大洲推展會務，尤其世界台灣客家聯合會成立25年以來一直保持認同台灣的原則，服務鄉親、堅決支持台灣主權獨立與民主生活方式。現在正面臨對岸的軍事威脅，海外的客家人必定會和過去一樣同心協力捍衛台灣。

世界台灣客家聯合總會本月10日在台灣圓山飯店舉辦「2023客家論壇暨新春餐會」。副總統賴清德 、行政院政務委員李永得、客家委員會主委楊長鎮及僑委會委員長徐佳青出席。賴清德勉勵各界為台灣客家及海外客家找到新的全球視野及國際定位，並為鍾振乾獻上祝賀。

鍾振乾也於會中發表演講。他說，當天是農曆正月20日，是客家節慶「天穿日」，也是一個喜悅的日子，對於當選世界台灣客家聯合會總會長，感到十分榮幸。