矽谷就業市場強勁 未受裁員潮影響

矽谷經濟與就業市場未受裁員潮影響。（美聯社）

最新出爐的2023年矽谷指數 (Silicon Valley Index) 顯示，雖然灣區科技與生物科技業接連傳出裁員 ，矽谷地區的經濟與工作市場依然強勁。

然而根據此調查報告，矽谷工作機會主要來自少數科技大廠。整個地區五分之一的工作機會來自谷歌、蘋果，以及臉書的母公司Meta。報告並且顯示，矽谷經濟已於2022年4月全部恢復，失業率降到歷史新低。

2023年矽谷指數發行單位為聖荷西智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley) 。矽谷指數所稱的矽谷包括聖他克拉拉縣、聖馬刁縣，以及佛利蒙地區。根據報告最新調查，儘管科技界連連傳出裁員，整體而言，矽谷工作機會仍持續增加。

「矽谷聯合創投」總裁漢考克(Russell Hancock)稱，矽谷並沒有陷入經濟低潮，科技業可能必須經過痛苦的調整，可是目前狀況並不是一種危機。

新冠疫情爆發之後，許多民眾遠距上班、學習，以及上網採購，矽谷與舊金山科技公司大量增聘員工。社會重啟之後，遠距工作需求大減，網路科技公司工作量需求銳減，也停止增聘員工。漢考克說，這是一個重新調整的過程。

根據矽谷指數統計，從2021年6月至2022年6月，矽谷地區共增加8萬8000個工作，其中有1萬6000個科技性工作。然而2023年起，科技與生物科技裁員轉劇。從2022年7月1日至今，灣區科技與生物科技業計畫裁減1萬9500個工作，其中有些裁員計畫正在進行中。

根據矽谷指數，隨著經濟轉變，矽谷工作機會顯然主要來自少數科技大廠。谷歌、蘋果，以及臉書的母公司Meta的員工占矽谷地區全部科技員工19%。另外矽谷與舊金山地區42%員工服務於當地30家主要科技廠商。

漢考克說，矽谷愈來愈像底特律。底特律工作機會主要來自幾個汽車大廠。

另外根據矽谷指數，矽谷地區的遠距工作型態開始定型。2019年每周大部分時間遠距工作人士只有5%，2020年新冠疫情爆發後，經常遠距上班人士飆高到28%，2021年更提高到35%。漢考克說，遠距工作將成為矽谷正常的工作型態。