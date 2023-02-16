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靠近大索爾 1號公路重新開放

編譯組／灣區電
加州交通廳宣布，風景勝地大索爾(Big Sur)附近的一號公路將重新對外開放。（美聯社）
加州交通廳宣布，風景勝地大索爾(Big Sur)附近的一號公路將重新對外開放。（美聯社）

加州交通廳(Caltrans)宣布，風景勝地大索爾(Big Sur)附近的一號公路將重新對外開放。一號公路於大索爾路段最近期間遭來襲暴風雨破壞，曾封閉一些日子。

根據加州交通廳第五區發布的新聞，萊姆溪(Lime Creek)附近路面已開始對外開放，重新開放地區包括一號公路經過大溪橋(the Big Creek Bridge)路段。大溪橋以南路段仍然封閉。

加州交通廳下周繼續進行路面評估，很有可能會繼續開放一些路段，將一號公路開放路段延伸到Paul's Slide附近。今年年初，接二連三暴風雨來襲，加州中部沿岸發生土石流，從今年年初開始Paul's Slide附近一號公路長期對外封閉。

加州交通廳發言人德拉賓斯基(Kevin Drabinski)說，從10日開始，一號公路Ragged Point附近封鎖路面已經開放，從Pacific Valley以北的一號公路已開放通車。

他說，每次發生土石流，就會出現新狀況，一號公路沿著山區與海岸，因此一號公路的交通情況取決於太平洋與Santa Lucia山脈之間的互動。

德拉賓斯基說，工程人員於磨坊溪(Mill Creek)附近使用鋼鐵蜘蛛挖掘機(spider excavators)清除一號公路路面的碎石，這些碎石從山崖上掉落下來，碎石清理到相當程度後，才可將大型推土機開進公路，展開路面清除工程。他說，山崖非常陡峻，加上土層大量積水，工程進行相當緩慢。

他說，要清除磨坊溪附近一號公路路面山石，可能必須花上五周時間，要清除Paul's Slide附近路面，也需要一段相當長時間。

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