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北加政大校友會春節聯歡 年輕人多

記者李榮／薩拉度加報導
北加州政大校友會舉辦新春團拜。（記者李榮／攝影）
北加州政大校友會舉辦新春團拜。（記者李榮／攝影）

加州政治大學校友會日前在薩拉度加鄉村俱樂部舉辦新春聯歡，趁著春節聯繫感情，互道恭喜。政大校友在灣區人數眾多，而這幾年來參加校友會活動的年輕校友也愈來愈多，為校友會注入年輕活力。

包括駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑、美國加州排舞協會創辦人林貴香、夫婿林猛雄、旭電（Solectron）創辦人陳文雄、前立委洪讀、史丹福學者郭岱君等人都到場致意。

負責活動的北加州政治大學校友會會長林錦秀向校友拜年。前會長于愛珍也藉由新春活動，將北加州政治大學校友會創會會長王天循親筆寫的政大校訊「親愛精誠」的墨寶，送給政大校友會，別具紀念意義。

賴銘琪表示，政治大學的校友無論在台灣或者美國的人數都非常多。雖然台灣在總統直選以來，當選的總統都是台大畢業生；但是在政府工作執行政策的骨幹，則有相當一大部分的政大校友。他感謝政大校友會一直在海外支持台灣、支持經文處的活動，凝聚僑界的向心力。

莊雅淑也表示，自己也是政大的一員，感謝政大校友多年來對於僑務的支持與協助。很高興能藉由新春團拜，當面與校友們致謝。

莊雅淑也在會中藉機介紹，每年都很受歡迎的「海外青年英語服務營」報名已經起跑，至4月28日截止，歡迎17歲到25歲的海外青年參加，到台灣貢獻英語能力，並且深刻認識台灣的文化。海外青年英語服務營是僑委會與教育部國民及學前教育署、客家委員會、原住民族委員會所合作辦理，從2006年啟動以來，獲相關縣市政府、學校、學童及家長肯定。

這次的外青年英語服務營活動期間為7月8日至8月3日止，第1周為英語教學訓練課程，第2、3周前往學校實地英語教學服務，最後5天由僑委會安排台灣文化參訪。參加者必須為報名時已就讀11年級以上，且於2023年11月30日前年滿17足歲，但未滿25足歲的海外青年。

現居舊金山地區，以英語為母語，能以簡單中文溝通，身心健康、學行良好、能適應團體生活，且具高度從事志願服務意願者，為優先錄取對象。如果報名客籍志工者，須由客家社團推薦。過往曾參加英語服務營者亦可報名參加。

政大校友會年輕校友愈來愈多。（政大校友會）
政大校友會年輕校友愈來愈多。（政大校友會）

加州 北加 教育部

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