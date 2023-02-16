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金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

養老院中毒案 看護遭刑事起訴

編譯組／灣區電
核桃溪養老院中毒案，終於被提出刑事指控。（電視新聞截圖）
核桃溪養老院中毒案，終於被提出刑事指控。（電視新聞截圖）

去年，老人照護中心Atria Senior Living位於聖馬刁的養老院員工，意外毒死了兩名癡呆症患者。該公司說，是工作人員不小心將清潔液誤認為是果汁，提供給這些老人，兩名老人因此死亡。他們的家人正在民事法庭上起訴Atria Senior living，案件正在進行中。

案發第四天，Atria Senior Living位於核桃溪的養老院94歲失智老人卡農（Constantine Canoun）也中毒死亡。 核桃溪養老院的一名員工日前被指控犯有重罪。這是Atria Senior Living養老院中毒事件的第一起刑事訴訟。 

來自聖巴布洛（San Pablo）的54歲斯塔林（Lateshia Sherise Starling）面臨一項虐待老人導致卡農死亡的罪名。指控稱，在照顧和監護卡農時，她 「故意造成一個危及卡農健康的環境，並允許他置身其中，與此同時，她知道也有理由應該知道這是一個老人、一位需要照顧的老人」。

卡農死亡後，Atria Senior Living養老院曾發表聲明說：「我們認為這是一個與食物有關的反應……，我們不認為該居民攝取了任何清潔液或任何化學品。」

但根據驗屍官辦公室的說法，這一信息並不準確。在調查組獲得的卡農驗屍報告中，他意外死亡的原因被列為 「咽部、食道和胃部的腐蝕性傷害……，攝取液體清潔劑。」這與聖馬刁養老院員工意外地毒死另外兩名失智老人的情形相似。

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