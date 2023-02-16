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專家：聯邦參議員范士丹推禁槍案 卸任前難過關

編譯組／綜合15日電
聯邦參議員范士丹一生致力防制槍枝暴力，她希望在卸任前能再通過槍枝管制法。（美聯社）
聯邦參議員范士丹一生致力防制槍枝暴力，她希望在卸任前能再通過槍枝管制法。（美聯社）

聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）的政治生涯，主要由她為了防止槍枝暴力做出的努力所定義，從讓她當選舊金山市長的雙重刺殺案，到因為提出禁槍引發罷免她的聲浪，再到她宣布不再競選連任前17小時發生的大學校園大規模槍擊案。

范士丹表示，任期即將結束之際，希望可以對防止槍枝暴力做出更多貢獻。但是，利益團體和專家認為，范士丹在2024年底之前可以成功進一步推動槍枝管制法的可能性並不大。

國會2022年出人意料通過兩黨槍枝暴力防制法，這是自范士丹推動的里程碑攻擊性武器禁令在1994年獲得通過以來的首次成功。不過，這項成功的背景是民主黨控制了參眾兩院。以目前共和黨在眾議院占多數的情況下，控槍法案想再獲得通過的可能性很小。

范士丹15日接受訪問時承認，這是一場艱苦的戰鬥。她說：「很多事情是做得到的，問題在於，如何在一個與禁槍行動背道而馳的國會中完成這些任務。」

范士丹表示，1994年的禁令之所以能通過，是因為人們有這個意願，但她覺得現在這個意願消失了。她說：「如果是這樣，我會嘗試提出一些建設性立法。」

代表納巴縣的民主黨聯邦眾議員湯普森（Mike Thompson）說：「當眾議院多數黨在槍枝暴力防範周向議員分發AR-15胸針時，你知道，要通過槍枝暴力防範政策會十分困難。」

范士丹在防制槍枝暴力方面的個人和政治歷史成就是獨一無二的。

1978年，前舊金山市議員米爾克（Harvey Milk）遭同事槍殺時，范士丹是第一批找到米爾克的人之一。

范士丹對舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）說：「我打開大門，發現哈維（米爾克）俯臥在地上，我試著把他的脈，並把手指伸進一個彈孔裡，顯然他已經死了。這是我生命中最艱難的時刻之一。」

在1978年的槍擊案發生之前，范士丹舊金山的住家在1976年遭人放置炸彈，窗戶也被擊破。從此之後，范士丹開始帶槍防身。

范士丹表示，她曾經測試自己多快可以找到放在包包裡的槍。但她發現，等她找到時，「我早就死了」。這讓范士丹意識到，指望隱藏的武器在危急的情況下救自己一命，有多麼的困難。

范士丹一直致力恢復已於2004年到期的攻擊性武器禁令，但就目前的情況來看，很難在參議院獲得通過需要的60張票。

共和黨聯邦眾議員霍夫曼（Jared Huffman）說：「希望在當今的政治氛圍中通過攻擊性武器禁令，是一種一廂情願的想法。我不知道范士丹議員有沒有辦法在她剩下的任期中完成這項工作。」

舊金山 眾議員 民主黨

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