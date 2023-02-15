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聖荷西市中心交通村建設時間表 Google重新評估

編譯組／聖荷西電
Google表示，重新評估聖荷西市中心交通村建設時間表。（電視新聞截圖）
Google表示，重新評估聖荷西市中心交通村建設時間表。（電視新聞截圖）

正在裁員和削減辦公室空間的Google公司日昨表示，他們正在重新評估聖荷西市中心Google村的建設時間表，這一改變可能對聖荷西市中心產生重大影響。

Google最近表示，他們正在推動聖荷西市中心Google村「Downtown West」的開發工作，未來幾個月會大舉拆除老舊建築物，預計今年底破土動工。

Downtown West計畫總監吉文（Sheela Jivan）13日表示，他們正在評估如何更好地推動這項開發計畫。這項開發計畫一直被認為需要多年時間才能完成，其最終時間表可能會影響聖荷西市中心許多其他計畫。

聖荷西市中心協會（San Jose Downtown Association）執行長史特汀斯基（Alex Stettinski）表示，他希望Google能避免讓市中心西區長時間處於現在這種無法充分利用的狀態。他說：「我們不希望長時間看到大量閒置的建築工地，希望開發案能盡快動工。」

不過，聖荷西新市長馬漢（Matt Mahan）對Google這項宣布做出積極評價。

馬漢13日說：「我們很高興聽到Google仍繼續致力開發聖荷西市中心西區。隨著加州最近完成了對加州火車（Caltrain）電氣化的撥款，並為灣區捷運（BART）到矽谷的延長線增加了3億7500萬元建設經費，Google投資聖荷西市中心西區的理由顯得更充分。」

吉文表示，Downtown West的開發必須符合公司整體的房地產策略，這項策略正隨著工作模式的改變而改變。她說：「我們會努力確保，我們的房地產投資符合我們混合工作模式、企業和社區未來的需求。」

由於已宣布將大幅裁員，Google加強了對其房地產的內部審查。最近幾天，Google母公司Alphabet透露將裁員1萬2000人，占其員工總數的6%。

Alphabet財務長波雷特（Ruth Porat）對華爾街分析師表示，他們正在優化工作方式和辦公地點，預計會產生與取消租約有關的5億元成本。Google發言人指出，這些取消的租約主要是Google還未進駐的樓層或大樓。

租賃辦公空間的減少和推動Downtown West建設的速度，都是Google在評估未來房地產需求時主要考量的要素。Google表示，他們正在和市中心西區的開發顧問公司Lendlease合作，評估這項計畫的實際規模。

Google 聖荷西 房地產

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