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聖荷西退休環境 60%居民認為很差

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
在最新的城市服務年度審計中，60%的受訪居民表示，聖荷西的退休環境「很差╱非常差」。（記者葛歆睿／ 攝影）
在最新的城市服務年度審計中，60%的受訪居民表示，聖荷西的退休環境「很差╱非常差」。（記者葛歆睿／ 攝影）

聖荷西居民認為這座城市不適宜退休。在最新的城市服務年度審計中，60%的受訪居民表示，聖荷西的退休環境「很差╱非常差」。與59%的人認為聖荷西的工作環境「好╱優秀」形成鮮明對比。

該調查隨機抽取了,464名成年居民。他們通過電話或在線方式，以英語、西班牙語、中文或越南語進行回答。 誤差範圍2.6%。

倡導者、長者和民選官員表示，這座城市不適合退休的主要原因是生活成本太高。 此外因為公共交通不便，長者出行困難，可能導致孤立。 而對於鍛鍊課程過或社區中心等資源，長者並不總是能夠獲得，或者可能根本不知道。

非營利組織AARP聖荷西地區高級主管堀內-福雷斯特（Sophie Horiuchi-Forrester）指出，負擔能力是退休人員面臨的最大問題。

美國退休人員協會對每個城市的長者「宜居性」進行評分。滿分100，聖荷西獲得58分，高於全國大多數城市。不足之處在於住房、環境、參與和交通。 得分較高的灣區本地城市包括山景城（60分）、屋崙（60分）和舊金山（65分）。

根據2022年的統計，聖荷西的生活成本繼續增加，遊民數量也在增加，而聖他克拉拉縣遊民中的長者佔比達到40%。

前聖荷西市議員哈米斯 (Johnny Khamis) 表示，要讓這座城市成為更適合退休的地方，首先要建造更多住房，尤其是可負擔的長者住房。

根據總部位於西雅圖的賬單管理公司doxoInsights的2022年報告，聖荷西的平均租金約為2112元，而紐約市的平均租金為1832元。 聖荷西居民每月支付的賬單也更多，包括房屋貸款、租金、公用事業、汽車貸款、健康保險和手機計畫。報告稱，聖荷西普通居民每月為這些經常性賬單支付3,248元，比全國平均水平約2,000元高出 62%。

哈米斯說，解決負擔能力問題和增加住房存量並不完全在聖荷西市的控制範圍內。 但市政府可以做很多事情，包括開發建造更多以公交為導向的住房項目，讓居民靠近公共交通。目前在VTA輕軌站附近進行的住宅項目有11個，預計未來幾年VTA年收入將增加3000萬元。

阿爾馬登長者協會主席理查德桑德斯指出，隨著長者失去駕駛能力，需要交通工具與社區保持連結。而為他們提供的服務並沒有那麼多。

儘管VTA為因身體、視力和認知障礙而無法使用常規公共汽車和輕軌交通服務的居民提供paratransit拼車服務，但桑德斯表示，許多長者不知道這項服務。 使用該服務出行也可能需要很長時間。

桑德斯提出創造更多無障礙空間，如運動班、老年社區中心、或者具有社交屬性的可負擔長者公寓，將有助於使聖荷西成為一個更適合退休的城市。

堀內-福雷斯特則認為，市府官員可以採取的最有效的第一步，就是接觸長者，讓他們參與所有對話，以確保他們的需求得到滿足。

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