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北加世華交接典禮 高椿惠接掌

記者葛歆睿／聖荷西報導
在世華婦女企管協會副總會長陳玲華（中）的見證下，北加分會原任會長胡威妮（左）與新任會長高椿惠（右）交接。（記者葛歆睿／攝影）
在世華婦女企管協會副總會長陳玲華（中）的見證下，北加分會原任會長胡威妮（左）與新任會長高椿惠（右）交接。（記者葛歆睿／攝影）

世界華人工商婦女企管協會北加分會日前在庫比蒂諾舉行第11屆會長及理監事交接典禮。原任會長胡威妮，在世華婦女企管協會副總會長陳玲華的見證下，將信印交給新任會長高椿惠。在僑務委員魏德珍的監誓下，高椿惠和新一屆理監事宣誓就職。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪及夫人、華人之光世華姊妹台籍庫市市長魏虹、南灣僑教中心莊雅淑主任、世界華人工商婦女企管協會國際秘書長潘意玲 、執行長徐洸玲、南加州分會會長鄭怡薇、以及大洛杉磯分會會長黃崇飛等重量級人士都到場慶賀。僑務委員會委員長徐佳青送來賀狀和感謝狀。

賴銘琪表示，世華在灣區影響力很大，勢力遍布各個階層、各行各業，稱「女性撐起的不只半邊天。」還讚揚世華姐妹用最大的熱忱服務僑社、社區，「做事一絲不苟、有條不紊、非常有效率」。

新任會長高椿惠表示, 該會自2012年創會以來，一直以掌握全球經濟脈動，建立世界經貿網絡合作為宗旨，篳路藍縷，一路走來，不但扎根本土，投入社區活動，而且積極配合與全球各地分會的會務交流，拓展橫向與縱向的聯繫，近年來在歷任會長們的帶領下成就不斐。

莊雅淑帶來僑務委員長徐佳青送給新任會長的賀狀和送給原任會長的感謝狀。莊雅淑表示，世華是政府最有力的支柱，在各個僑居地全力以赴地協助僑民外交。她感謝胡威妮在任內達成產業促進、合作交流，還做了很多公益、學界活動。並期待高椿惠再接再厲，為世華打拼、發揚世華精神。

高椿惠表示, 有鑒於新冠疫情間的人際交流日漸疏遠，接任後的首要任務將加強活動的舉辦，以凝聚會員間的向心力。同時要建立與各分會間的溝通合作管道，促進協會的共協共榮。

會中還舉行了監理事交接典禮。高椿惠向新一屆理事、監事頒發顧問聘書。胡威妮也向第九、十屆副會長、理事、監事及顧問頒發了感謝狀。

高椿惠和新一屆理監事正式宣誓就職，由魏德珍監誓。

北加分會新任會長高椿惠目前擁有及管理多個再生能源公司，致力於推廣再生能源，改善全球暖化及能源短缺做出貢獻，同時曾任北加州台灣文化體育協會會長, 不但辦理台灣童玩節，尋根之旅、方言比賽等活動，積極推廣本地各族裔對台灣文化與風俗的了解。

世華北加州分會第十一屆副會長包括：李萍萍、黃琲、陳秋涼、唐代創、蔡宗玫、吳希曾；第十一屆理事：林梅珍、陳秋桂、王毓娟、蔡芳君、曾淑媛、陳靜平、何淑貞。第十一屆監事；廖富美、林懿。

新任北加分會會長胡威妮（左二）和第11屆監事會宣誓就職，僑務委員魏德珍監誓。（記...
新任北加分會會長胡威妮（左二）和第11屆監事會宣誓就職，僑務委員魏德珍監誓。（記者葛歆睿╱攝影）
莊雅淑（左二）和賴銘琪（右二）代表僑委會委員長徐佳青向新任會長高椿惠（右）辦法賀...
莊雅淑（左二）和賴銘琪（右二）代表僑委會委員長徐佳青向新任會長高椿惠（右）辦法賀狀，向原任會長胡威妮（左）頒發感謝狀。（記者葛歆睿╱攝影）

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