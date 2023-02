2022年中以來 灣區科技與生技公司已裁近2萬個工作

根據分析,自2022年年中以來,科技與生技公司已裁去灣區近2萬個工作機會。(美聯社)

科技與生技公司的疫後裁員 行動持續擴大。根據聖荷西信使報(Mercury News)對官方報告的分析,自2022年年中以來,科技與生技公司在灣區 九縣宣布的裁員人數已超過1萬9000人,這個數字包括已經完成或準備進行的裁員。

更糟的是,包括英特爾在內的多家科技公司最近通知加州就業發展局(Employment Development Department,簡稱EDD),表示將進行下一輪裁員。

聖荷西智庫「聯合創投」(Joint Venture)總裁漢考克(Russell Hancock)說:「科技和生技公司的裁員現在變得十分普遍,但重要的是必須正確看待這些數字。」

漢考克和其他專家認為,目前的裁員行動不會演變成2000年代達康(dot-com)泡沫化事件,達康泡沫化當時造成灣區數十萬人失業,其中許多人從事的是科技工作。

追蹤科技行業趨勢的Creative Strategies執行長巴扎林(Tim Bajarin)說:「現在的情況和達康時代比起來是小巫見大巫,達康會泡沫化是因為當時許多人認為可以發展沒有商業模式和無法獲利的應用程式。」

灣區委員會經濟研究院(Bay Area Council Economic Institute)研究副總裁卡勒曼(Patrick Kallerman)說:「科技公司正在做調整,這是有計畫的勒緊腰帶,不是衰退時期的裁員。」

專家表示,大型科技公司現在正在進行疫後的員工人數調整。疫情 爆發後,許多科技公司大量增加人手研發協助遠距工作的產品,但後來才發現,並非所有疫情造成的改變都是永久性的。

加州經濟持續研究中心(Center for Continuing Study of the California Economy)主任里維(Stephen Levy)說:「現階段的裁員是在經歷一段創紀錄的就業增長後的重新平衡,並不意味著我們正處於像達康泡沫化的那種危險中。達康泡沫化時期灣區失去了近30萬個工作機會。」

根據對企業提交給EDD的裁員計畫書內容的分析,信使報發現,最近幾個月,科技和生技公司開始以比先前更快的速度裁員。

分析師恩德勒(Rob Enderle)說:「新冠疫情讓科技行業過度發展。科技公司以為,消費者對其服務和產品的需求是永久的,但事實證明這只是暫時的。」

根據企業裁員計畫書的生效日期,2022年7月1日到12月31日,科技和生技公司在灣區裁去將近7100個工作機會,2023年1月1日到2月8日,科技和生技公司又裁去約1萬2400個工作機會。

根據2022年7月1日或之後提出的裁員計畫書,Meta、Google和Salesforce各自表示將在灣區裁員至少1000人,推特、思科、亞馬遜和其他公司也宣布至少裁員500人。其他加入裁員行列還有英特爾、PayPal、Tesla和其他知名公司。