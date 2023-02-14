畫家侯北人之妻 張韻琴仙逝 助人時跨足地產投資

張韻琴（左起）今年初在家中仙逝，她與侯北人鶼鰈情深。（檔案照片）

知名畫家侯北人的夫人張韻琴，今年初在家中仙逝，享耆壽103歲。人稱侯老的大師侯北人因不願打擾親友與弟子的農曆新年和春節氣氛，因此囑咐於2月才辦追思會。追思儀式線上線下同時進行，透過線上參加的侯老也回憶愛妻，結褵75年的兩人鶼鰈情深。

侯北人不只是畫家，也在矽谷富人區洛斯阿圖擁有不少高質量的商業地產。女兒在追思會上回憶母親當時的慷慨與樂於助人，媽媽在好心幫助一位白人女老師後，意外開啟了侯家投資房地產 的契機。

張韻琴是1920年生於遼寧朝陽，今年的1月2日在家中仙逝。她是在1947年與侯北人先生結褵，被認為是賢母名傳、是侯老藝術的第一知音。出身遼西朝陽大族的張韻琴，善飲精饌、精通縫紉，對玉器、瓷器也有研究與鑑賞力。

多年以來，張韻琴對侯老藝術的支持不遺餘力。1979年時就協助侯老創辦美國中華藝術學會，千禧年後更大力支持昆山侯北人美術館的創建，並捐贈大量珍藏給遼寧省博物館 ，設立「侯北人張韻琴繪畫館」。家人指出，各界對侯夫人的信任銘感無量，很多人聞到噩耗紛紛發來唁電，有遼寧省博物館、侯老的家鄉遼寧海城市政府、遼寧僑聯、杭州欽哲藝術中心。遼寧省博物館唁電中說，「張韻琴女士的高潔品質和奉獻精神，照耀和溫暖著周圍的人，激勵我們為繁榮文化事業不懈努力。」

浙江美術館原館長斯舜威發來輓聯則寫著「結褵七十五年齊眉舉案神仙侶，橫跨中西文化紅袖添香老杏堂」，以及輓詩「一支畫筆一張琴，神韻和諧契闊深，老杏著花雲水客，百年攜手是知音」。昆山侯北人美術館則是率先舉辦了追思會，並用侯老詩文配張韻琴照片製作了感人的追憶視頻。

硅谷亞洲藝術中心與美國中華藝術協會聯合則在灣區舉行追思儀式，紀念張韻琴不凡的一生，並且將追思會命名為「生命禮讚」。當日包括美國舊金山 中華藝術學會會長曾慶群、追隨侯老最久的資深會員于君慧、舊金山中華藝術學會名譽理事長古銑䝨、丁丁電視創辦人丁維平、學者朱琦、南海藝術中心總監桂高華、硅谷亞洲藝術中心館長舒建華等人都參加追思。

當日追思儀式線上線下同時進行，由硅谷亞洲藝術中心副館長徐心如擔任司儀，並演唱侯老和師母喜愛的崑曲選段獻給遠行的師母。張韻琴家人及灣區各界人士約有80多人出席追思會。

侯北人與張韻琴的兒子侯大龍首先替不能與會侯老感謝眾人，其女侯大剛則壓軸分享了師母珍貴的老照片以及母親與侯老欉相識到相知，相伴一生的感人故事。侯大剛指出，母親是父親最好的伴侶，給人的感覺雖似乎是一直在陪襯我父親，但其實母親一直是獨立、剛強和能幹的現代女性。

她表示，母親1956年和父親從香港移居舊金山，第一份工作是在東灣的張書旂畫室做文秘，後來又在舊金山製衣厰兼職。定居南灣後，媽媽曾在家中開了個縫紉室，以精湛技藝為客戶訂製高級禮服，一套禮服最高價格就可以到300美元。侯大剛說，有一次有位白人女教師準備結婚，非常喜歡她做的禮服，但又覺得價格超出預算太多，母親最後給了極低的價格，滿足了女老師的願望。後來在婚後一天，女老師做房地產經紀的丈夫來找父親，稱可以做顧問，做些房地產投資，「這就有了洛斯阿圖鎮上我們家的那些商業地產，其中一間還開了神州畫廊，我母親成了畫廊主人。」

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華指出，師母不僅是一位有著高懷大德、淑美雅範的長者，也是一位能騎馬、善飲酒，勇敢而堅韌、在生活的緊要關頭能為全家人遮風擋雨的偉大女性，「她是民國最後的閨秀，也是新時代女性的楷模。」