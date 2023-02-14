中華聯誼會新春餐會 捐款2公益組織

中華聯誼會11日舉行新春餐會，並向美華慈心及新希望華人癌症基金會各捐贈2000元。（記者葛歆睿 / 攝影）

2023中華聯誼會新春餐會11日在密爾布瑞太湖酒家舉行，會中並舉行捐款儀式，向美華慈心（Chinese American Coalition for Compassionate Care）及新希望華人癌症 基金會（New Hope Chinese Cancer Care Foundation）各捐贈2000元。駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪夫婦，金山僑教中心主任蘇上傑，中華聯誼會第一位秘書長蔡桂伍博士等出席。榮譽顧問于愛珍和理事王進德主持餐會。

中華聯誼會於1966年在舊金山成立，是灣區 歷史最悠久的華人社團之一，以聯絡感情、交換知識、發揚中華文化及促進中西文化交流為宗旨。理事長張靜如表示，走過了快一甲子的歲月，離不開前輩們持續的關心和鼓勵。

賴銘琪代表中華民國政府、台北經文處感謝中華聯誼會長久以來的支持。他表示，幾千年的中華文化是人類歷史上一項非常重要的成就，但推廣中華文化是一條漫長而孤獨的道路，「它不但是一份榮耀，也是一份責任，所以需要更多像中華聯誼會這樣的文化志工來做這份傳承工作。」

賴銘琪敬佩中華聯誼會的貢獻，對其舉辦的活動也給予很高的評價。「我去年3月第一次參加中華聯誼會活動到現在，中華聯誼會舉辦了許多場高水準的文化活動，每一次都引起很大迴響。」

理事長張靜如感謝所有合作夥伴和中華聯誼會所有理監事們的參與和辛苦，表示今年會繼續和展卷社及圖書館之友會合作，推出一系列精彩的知性演講活動。

當日中華聯誼會向美華慈心及新希望華人癌症基金會各捐贈2000元。張靜如說，「我們是非營利團體，捐贈錢數雖不多，但期待拋磚引玉，希望這些模範社園能夠永續經營，我們一起為灣區華人提供更多更好的服務！」

會中，理事梅派弟子徐渝蘭清唱京劇電影「大唐貴妃」主題曲「梨花頌」，此外還有傅旭芳的古箏表演，陳玉俠的舞劍，聞名灣區的矽谷大樂隊表演精典的中西老歌。中華聯誼會元老之一張人睿理事，雖然已經年高80，但依然活力十足，帶領大家跳line dance。同時，為鼓勵年輕世代學中文，特邀幾位青少年用中文向大家拜新年。