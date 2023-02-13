金山金融區到列治文區 21日開通快速公交線1X California

市中心Sacramento、Clay與California街增加的公交專屬車道，將為公交線1X California節約11%的時間。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德與市交通局(SFMTA)12日聯合宣布，2月21日起從市中心金融區（Financial District）到列治文區（Richmond District），將開通快速公交線1X California，以方便更多社區居民進出市區。市長稱，這是將市中心與城市西區連接起來的重要一步。

此次公交線路的增加，也是布里德在上周公布的市情咨文裡提到的恢復市中心經濟建設的一部分。未來舊金山會增加多條穩定的公交路線，輻射到各個區域。還會增加自行車專用道和人行道的安全建設，以方便市民進出市中心。在市中心增加的多條專屬公交車道，平均縮減1X California線約11%的運行時間。

布里德表示，準時和高效的交通工具，對於恢復市中心的經濟至關重要。這對返回辦公室的員工有好處，對餐館和商店有好處，因為可以讓更多顧客有機會光顧華埠 和商業區的店鋪。市長表示，恢復城市經濟還有很多工作要做，1X California快速公交線的開通，是將城市西側與市中心連接起來的重要一步。

市交通局局長譚林（Jeffrey Tumlin）表示，隨著越來越多的通勤者返回市中心辦公，從列治文區前往市中心的巴士也變得越來越擁擠，1X California快速公交服務，將有助於緩解擁擠，並讓乘客更快地到達金融區辦公室。

第二區市議員司嘉怡(Catherine Stefani)表示，很高興看到往返市區的快速公交服務開通，必須為市民提供快速安全和穩定的公交服務，這對市區經濟復甦是至關重要的。

第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）說，將列治文區與市中心和全市連接起來，方便開展更多有活力和多樣化的活動。1X California是幫助社區的工人、老年人和家庭更有效地開展日常活動的第一步，也是繼續振興經濟的關鍵一步。

從2月21日起，三輛快速公交車將分別從上午8:00、8:30和9:00從列治文區的33街和Geary街出發，直到市中心金融區的Arguello街。下午4:30和5:00分別從市中心的Sacramento街和Davis街出發，返回列治文區。