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NBA／勇士不敵湖人2連敗 跌至西區第9

記者劉先進／舊金山報導
波爾得到29分6助攻。（記者劉先進／攝影）
波爾得到29分6助攻。（記者劉先進／攝影）

柯瑞缺席的金州勇士11日以103比109不敵洛杉磯湖人，遭遇兩連敗。勇士目前戰績為28勝28負，跌落到西區第九。湖人剛剛榮膺歷史得分王的詹姆斯，因為腳踝痠痛高掛免戰牌。

柯瑞缺戰後，年輕的波爾擔當主攻手，他在末節連續投進三分，一度連得八分，將比數扳平。但卻在關鍵的追分階段、比賽還剩45秒時，被吹了一個進攻犯規，全場入帳29分6助攻3失誤。湯普森15分，維金斯12分，格林12分7籃板10助攻2抄截。

波爾得到29分6助攻。（記者劉先進／攝影）
波爾得到29分6助攻。（記者劉先進／攝影）

教頭柯爾稱讚波爾末節打得出色，「他開局慢熱，但很快反彈，在下半場和末節表現很好。我們幾乎能突出重圍贏球，可惜沒做到。」他說，球員很沮喪，勇士已經輸了很多場比賽，「而且快到全明星賽了，球員就像聯盟中的每個人一樣，需要休息，但他們很沮喪。因為我們不能在最近兩場比賽的關鍵時刻贏球。球隊只是沒有能夠創造足夠的動力，拿到勝利。但我們必須繼續戰鬥，繼續競爭。」

波爾對裁判吹罰法規感覺很困惑。（記者劉先進／攝影）
波爾對裁判吹罰法規感覺很困惑。（記者劉先進／攝影）

湖人的大個子戴維斯（Anthony Davis），在內線低位接球，通常面臨維金斯或格林的頂防，以及兩、三人包夾，他手感不佳，全場19中5得到13分16籃板3個蓋帽。尤其是末節關鍵時刻封蓋湯普森的跳投。施羅德（Dennis Schroder）罰球11中9、三分4中3得到26分。

湖人大個子戴維斯進攻中，遭到勇士嚴防死守。（記者劉先進／攝影）
湖人大個子戴維斯進攻中，遭到勇士嚴防死守。（記者劉先進／攝影）

湖人剛剛交易的三個新援登場。范德比(Jarred Vanderbilt)表現全面，斬獲12分8籃板4助攻，比斯利(Malik Beasley)三分6中0得4分。當年選中二號新秀拉塞爾（D’Angelo Russell），後者還被交易到勇士，又遠走明尼蘇達灰狼隊。如今在賽季中的大交易中回到湖人，本場拿下15分6助攻5籃板。他說：「你被交易了這麼多次，諷刺的是，又回來了，我試圖讓這些情況正常化。」

湯普森入帳15分。（記者劉先進／攝影）
湯普森入帳15分。（記者劉先進／攝影）

戴維斯則說，他和拉塞爾整場比賽都在討論，關於接球和傳球，「他看到什麼，我看到什麼，他喜歡什麼，我喜歡什麼。只是試圖在沒有練習的情況下，快速建立化學反應。」

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