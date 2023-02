財政部金融機構助理秘書斯蒂爾 解釋加密市場監管漏洞

斯蒂爾在史丹佛大學任教。(取自史丹福大學官網)

聯邦金融穩定監督委員會最近發布了一份關於數字資產、金融穩定、風險和監管報告,該報告概述了各種類型的數字資產帶來的金融穩定風險,並確定了某些監管漏洞的存在。現任美國財政部( US Department of the Treasury)金融機構助理秘書。史丹福大學教授斯蒂爾 (Graham Steele),在日前柏克萊加大 的講座中,解釋了聯邦政府將如何處理加密空間和加密資產監管。

斯蒂爾在會議中表示,根據總統拜登發布行政命令,協助制定加金融機構間的報告框架。他透露,這份報告現已形成全面的加密貨幣 和數字資產相關監管和激勵結果報告。他表示,報告中反應了數字資產可能會對最弱勢群體帶來風險,並加劇社會不公等風險。同時報告中也確定了,某些風險是加密資產生態系統所獨有的。斯蒂爾尤其提醒投資 者,應該注意不合規公司和中介的操作中帶來的風險。

斯蒂爾表示,從金融穩定的角度來看加密資產的風險,他重申銀行在監管中起到的作用,希望包括銀行在內的其他從事加密資產活動的受監管機構,以安全穩健的方式開展工作。

該報告還強調了各機構在執行產品規則和法規方面的持續努力,並交換了這些實體註冊要求,例如銀行法、反欺詐法、證券法、商品、衍生品、任何洗錢、以及消費者和工業保護等。