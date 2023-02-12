財政部金融機構助理秘書斯蒂爾 解釋加密市場監管漏洞
聯邦金融穩定監督委員會最近發布了一份關於數字資產、金融穩定、風險和監管報告，該報告概述了各種類型的數字資產帶來的金融穩定風險，並確定了某些監管漏洞的存在。現任美國財政部（ US Department of the Treasury）金融機構助理秘書。史丹福大學教授斯蒂爾 (Graham Steele)，在日前柏克萊加大的講座中，解釋了聯邦政府將如何處理加密空間和加密資產監管。
斯蒂爾在會議中表示，根據總統拜登發布行政命令，協助制定加金融機構間的報告框架。他透露，這份報告現已形成全面的加密貨幣和數字資產相關監管和激勵結果報告。他表示，報告中反應了數字資產可能會對最弱勢群體帶來風險，並加劇社會不公等風險。同時報告中也確定了，某些風險是加密資產生態系統所獨有的。斯蒂爾尤其提醒投資者，應該注意不合規公司和中介的操作中帶來的風險。
斯蒂爾表示，從金融穩定的角度來看加密資產的風險，他重申銀行在監管中起到的作用，希望包括銀行在內的其他從事加密資產活動的受監管機構，以安全穩健的方式開展工作。
該報告還強調了各機構在執行產品規則和法規方面的持續努力，並交換了這些實體註冊要求，例如銀行法、反欺詐法、證券法、商品、衍生品、任何洗錢、以及消費者和工業保護等。
他也指出，全球第二大加密貨幣交易所FTX轟然崩塌為投資者敲響了警鐘，他說：「我們已經警告過的風險已經成為現實」，他並表示，這是是垂直整合的加密平台潛在風險，尤其是那些基本上不受監管的平台。
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