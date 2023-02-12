柏加大線上講座 談加密貨幣監管 學者提醒散戶注意風險

柏克萊加大法律與商業中心召開特別線上講座，邀請多位相關領域專家以「加密貨幣監管」為主題，圍繞加密貨幣的市場結構、穩定貨幣監管和代幣披露，三個實質性問題展開討論。（記者張曼琳／截屏）

柏克萊加大 法律與商業中心 (BCLB) 日前召開特別線上講座，邀請多位相關領域專家以「加密貨幣 監管」為主題，圍繞加密貨幣的市場結構、穩定貨幣監管和代幣披露，三個實質性問題展開討論，每個主題約50分鐘。

日前舉行的線上講座，共約3.5小時。講座參與者可獲得柏克萊加大法學院頒發的，最低法律教育(MCLE，共需25個學分）中的3.75個學分證書。講座中有來自柏克萊加大、奧斯汀德州大學（UT Austin）、加密貨幣交易所Coinbase、麻省理工大學（MIT）、紐約大學（NYU）、美國商品期貨交易委員會（CFTC ）委員等專業人士發言分享見解。

加密資產市場代表了一種全新市場結構，與傳統零售證券和衍生市場截然不同，加密資產市場將傳統交易所的資產上市、訂單管理、清算和託管結算、交易活動、中介活動相結合。

柏克萊加大法學院教授巴特利特（Robert Bartlett）作為講座主講人之一，負責講解加密貨幣市場結構。他表示，市場結構通常指的是一套確保金融市場價格和可靠的資產交易的同時，最大限度地提高流動性的制度和規則。

巴特利特認為：「加密貨幣市場一個令人興奮的地方在於，大家不必按照舊規則行事」。他還說：「加密貨幣領域的許多有趣的創新基本上都與（傳統）市場結構的一些方法背道而馳」。他以在傳統金融市場購買，像是蘋果或特斯拉公司的股票為例。兩家公司均為納斯達克上市，投資 人可以任意數量，在證券交易所交易他們的股票，但投資人無法直接訪問交易所，必須通過中介，例如像是Robin Hood或嘉信理財(Charles Schwab)這樣的經紀人平台，進行交易。

「他們可以直接訪問交易所和交易所的經紀人，或者將其發送給做市商，或者他們可以作為介紹經紀人，將訂單發送給執行經紀人，然後該經紀人與做市商合作，最終在交易所為我找到最好的報價。」巴特利特補充：「當然，我們也可以選擇不將該訂單傳送到交易所，可將其傳送到作為非交易所執行場所的眾多替代交易場所。」

另外，投資人需要把資金從帳戶轉到賣家的經紀帳戶，因此有關傳統市場的一切都涉及到一些幕後交易和結算，尤其需要更多的中介機構。巴特利特表示，傳統市場交易系統的理念，在於集中交易利息，創造流動性，避免在交易時可能會對價格產生不利影響，他指出：「但在進入加密世界時，我們可以從一張白紙開始。」

巴特利特向Coinbase全球監管政策副總裁鮑格斯（Scott Bauguess）發問，希望鮑格斯解答加密市場的交易方式。

鮑格斯在場回顧自70年代起證券交易電子化的演變歷史，他認為目前使用的區塊鏈新技術，改變了這一切，投資人在新系統中保存電子交易紀錄，該系統為一個開放並不可變，用於記錄所有權和轉移價值，並改變了證券機構在交易中起到的作用。

鮑格斯還認為，更重要的是區塊鏈新技術，支持實時結算，降低信用風險，並且可以大幅降低投資者成本。他說：「我們現在有機會根據其基本原則真正重新評估市場結構，並移除其中一些中介機構」，他還表示，區塊鏈技術已經十多年的比特幣交易中證明了其高度彈性。

在發言最後，鮑格斯說：「就像在傳統金融系統中一樣，我們也認識到（加密系統）存在衝突，但我們必須考慮將交易所和託管服務結合在一起。」