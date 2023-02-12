殷嘉立訪日落區Irving街華裔商戶 推進亞洲夜市

昨日下午殷嘉立走訪華人商戶。（記者張曼琳╱攝影）

舊金山 第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）和舊金山市警局Taraval分區隊長易文耀 （Robert Yick）日昨巡視日落區Irving街並拜訪華裔商户，了解商戶遇到的治安問題。

10日下午，在日落區公共安全網絡（Sunset Safety Network）協調員Leon Chow的帶領下，殷嘉立走訪Irving街商戶。殷嘉立表示，本次走訪商戶是為確保公共治安並進一步推進亞洲夜市計畫。他說：「公共安全是我的政綱首項，我希望確保人們在日落區購物時感到安全，並確保這裡的商戶擁有良好的營商環境。」 殷嘉立和警局Taraval分區隊長易文耀（左至右）。（記者張曼琳╱攝影）

他透露，將在6月2日在Irving 街舉行日落區的首個亞洲風情的夜市，振興經濟。6月2日後，殷嘉立還計畫在8月再開展第二次夜市，之後在10月開展第三次，以完整的進行三次試點，從中不斷嘗試和改良。他說：「首先會是 Irving街，然後可能是Taraval 街和Noriega街，」如果夜市成功，在2024年或許能夠變成一月一次的固定活動。

在走訪過程中，多間店舖的華人東主向殷嘉立反應遭受到頻繁惡意塗鴉、汽車 爆竊、打劫以及無家者對其營商環境的影響。不少商戶提出增加監控、警員能見度以及社區大使的提議。 華人東主反應頻繁惡意塗鴉和汽車爆竊。（記者張曼琳/攝影）

對此，易文耀表示，現在警局仍處於人手短缺，承諾會盡所能所能爭取預算 ，以招募為日落區所需的警員。他對殷嘉立推進的夜市項目表示支持，認為有更多的居民走上街頭，將重新建立和繁榮社區。