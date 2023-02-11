我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

菜單有鵝肝？納巴新度假飯店挨告

編譯組／灣區電
納巴新度假飯店計畫在情人節提供鵝肝餐點，遭到動物保護聯盟控告。（Getty Images）
納巴新度假飯店計畫在情人節提供鵝肝餐點，遭到動物保護聯盟控告。（Getty Images）

灣區納巴縣最近開幕的一家度假飯店，因為打算在菜單上列出鵝肝餐點，被反對人士告上法院。

鑑於加州禁止生產和銷售透過強制餵養獲得的鵝肝，聖地牙哥的動物保護與救援聯盟（Animal Protection and Rescue League，簡稱APRL）上個月底對豪華飯店集團Auberge Resorts母公司Terr du Soleil提出訴訟。

APRL董事會主席皮斯（Bryan Pease）表示，Auberge納巴度假飯店Stanly Ranch的餐廳計畫在情人節的125元套餐菜單上提供鵝肝慕斯。

不過，Auberge一位發言人表示，鵝肝並不在Stanly Ranch餐廳的情人節菜單上，但他沒有提出進一步的說法，也沒有對訴訟做出直接回應。

事實上，這並非是APRL第一次對Auberge提出這項指控。APRL去年2月要求Auberge在納巴縣盧瑟福（Rutherford）的另一家米其林星級餐廳Auberge du Soleil停止銷售鵝肝，後來獲得Auberge du Soleil的同意。

加州的鵝肝禁令自2012年開始生效以來，一直存在著爭議，許多人嘗試對這項法律提出上訴。這項禁令在2015年獲得解除，鵝肝短暫重回餐廳菜單上，但禁令沒多久後又恢復。

根據規定，加州消費者可以在網路上訂購外州的鵝肝，但餐廳不能製作或銷售鵝肝給顧客。2019年針對納巴餐廳La Toque提出的訴訟所做出的裁決規定，鵝肝在加州也不能作為禮物贈送給他人。

多年來，APRL已對灣區多家餐廳提出多項與鵝肝相關的投訴，對象包括法國洗衣店（French Laundry）和舊金山的Spruce and Isa。

皮斯說：「APRL自2003年成立以來，一直致力解決這個問題。我們在加州有很多志工和成員，民眾也不斷提供訊息給我們。」

加州 灣區 舊金山

上一則

日落區Ocean Ave 兔年慶會今登場

下一則

灣谷中文學校慶新年 丹維爾市議會表揚

延伸閱讀

IRS更新細則 17州居民疫情補貼 不必繳稅

IRS更新細則 17州居民疫情補貼 不必繳稅
重型座車SUV、皮卡 議員擬徵收重量費

重型座車SUV、皮卡 議員擬徵收重量費
加州建築工法不斷改進 遇類似土國強震仍難免死傷

加州建築工法不斷改進 遇類似土國強震仍難免死傷
灣區媽媽教室 17日談中醫養生

灣區媽媽教室 17日談中醫養生
灣區華人寫作協會 迎春慶周年

灣區華人寫作協會 迎春慶周年

熱門新聞

圖為舊金山Bernal高地。(Google地圖)

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

2023-02-04 12:17
竊賊此前進入南灣一家蘋果店偷竊，被人拍下視頻。（視頻截圖）

加州8人快閃盜竊蘋果店 擄走超50萬產品

2023-02-09 21:13
英國首相蘇納克表示，當年向妻子求婚時，住不起半月灣一家「豪華飯店」（Getty Images）

英國首相憶求婚：住不起加州灣區半月灣酒店

2023-02-08 13:56
1974年非裔居民在田德隆地區的活動。（圖片來自opensfhistory）

賠償非裔每人500萬？ 金山議會將聽證 預計6月最終審核

2023-02-07 02:17
被燒毀房屋。（Kit Lam供圖）

日落區民宅爆炸幾乎燒毀 1重傷1失蹤 波及10餘鄰居

2023-02-10 14:58
灣區科技與生技產業正進行裁員計畫的時間點與其所帶來的連鎖效應，將影響未來數月的就業市場。（Getty Images）

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

2023-02-07 00:17

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺