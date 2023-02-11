菜單有鵝肝？納巴新度假飯店挨告

納巴新度假飯店計畫在情人節提供鵝肝餐點，遭到動物保護聯盟控告。（Getty Images）

灣區 納巴縣最近開幕的一家度假飯店，因為打算在菜單上列出鵝肝餐點，被反對人士告上法院。

鑑於加州 禁止生產和銷售透過強制餵養獲得的鵝肝，聖地牙哥的動物保護與救援聯盟（Animal Protection and Rescue League，簡稱APRL）上個月底對豪華飯店集團Auberge Resorts母公司Terr du Soleil提出訴訟。

APRL董事會主席皮斯（Bryan Pease）表示，Auberge納巴度假飯店Stanly Ranch的餐廳計畫在情人節的125元套餐菜單上提供鵝肝慕斯。

不過，Auberge一位發言人表示，鵝肝並不在Stanly Ranch餐廳的情人節菜單上，但他沒有提出進一步的說法，也沒有對訴訟做出直接回應。

事實上，這並非是APRL第一次對Auberge提出這項指控。APRL去年2月要求Auberge在納巴縣盧瑟福（Rutherford）的另一家米其林星級餐廳Auberge du Soleil停止銷售鵝肝，後來獲得Auberge du Soleil的同意。

加州的鵝肝禁令自2012年開始生效以來，一直存在著爭議，許多人嘗試對這項法律提出上訴。這項禁令在2015年獲得解除，鵝肝短暫重回餐廳菜單上，但禁令沒多久後又恢復。

根據規定，加州消費者可以在網路上訂購外州的鵝肝，但餐廳不能製作或銷售鵝肝給顧客。2019年針對納巴餐廳La Toque提出的訴訟所做出的裁決規定，鵝肝在加州也不能作為禮物贈送給他人。

多年來，APRL已對灣區多家餐廳提出多項與鵝肝相關的投訴，對象包括法國洗衣店（French Laundry）和舊金山 的Spruce and Isa。

皮斯說：「APRL自2003年成立以來，一直致力解決這個問題。我們在加州有很多志工和成員，民眾也不斷提供訊息給我們。」