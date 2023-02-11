新冠疫苗導致超額死亡？專家：不實

研究錯誤資訊的專家希克說，一些傳播者利用超額死亡（excess death）的概念，重新編排事實資訊，暗示這些死亡人數的增加是接種疫苗的結果，從而製造虛假資訊。（記者劉先進 ／翻攝）

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）日前舉行線上論壇討論有關疫苗 的不實資訊。全國公民大會（NCoC）的執行長、艾美獎 得主希克（Cameron Hickey）說，一些傳播者利用超額死亡（excess death）的概念，重新編排事實資訊，暗示這些死亡人數的增加是接種疫苗的結果，從而製造虛假資訊。

希克是錯誤資訊及其對民主的影響方面的專家。他表示，疾控中心（CDC）將超額死亡定義為，在特定時間段內觀察到的社會死亡人數，與基於歷史數據的預期以及假設在特定時間段內會看到的情況之間的差異。在許多地方，超額死亡人數增加是事實。「一些疫苗活動家聲稱，超額死亡是由疫苗導致的猝死，或其他疫苗長尾副作用驅動的。有很多人擔心，疫苗的發布，最初是為了減少人口。人們看到這些超額的死亡，會相信錯誤的理論。」

希克分析，自從疫情後，許多人推遲重要的醫療保健。這會導致連鎖反應。在英國，2020年和2021年，新的血壓藥物處方下降，民眾沒有接受高血壓 的篩查。這種治療缺席的情況，正在回來傷害人類。「今天有更多的人死於他們沒有得到診斷和沒有得到治療的疾病。」

比如，西語的Telegram上，傳播有關於死亡率、來自澳洲的統計數據，認為超額死亡是由新冠疫苗造成的。抖音上說，一位墨西哥醫生聲稱，40年的研究表明，mRNA新冠疫苗不應該被用於接種，因為它導致高死亡率；還有一條中文的微信消息，引用保險專家的說法。陰謀論者聲稱，高超額死亡率與高疫苗接種率相關。「人們把看到的這個事實與相信或害怕的事情聯繫起來，然後在社交媒體上放大。」