運動家隊屋崙新球場計畫 恢復談判

運動家隊新海濱球場的計畫效果圖。（取自運動家隊官網）

根據KTVU電視台報導，在年度市長經濟預測會上，屋崙 市長盛桃（Sheng Thao）宣布該市與運動家隊（A’s)在屋崙港口霍華德碼頭（Howard Terminal）建立新海濱球場的計畫，已經恢復談判。

在日前預測會結束後，市長盛桃在走訪華埠社區時向本報表示，她在6日晚間與運動家隊的所有者會面，對和運動家將能共同前進感到非常樂觀。

除盛桃外，舊金山市長布里德（London Breed）和兩位經濟預測員，柏克萊加大 經濟學教授羅森（Ken Rosen）和美國銀行代表內策爾（Baie Netzer）也一同加入經濟預測會。羅森和內策爾均認為，在美聯儲加息後，今年的經濟會出現溫和性的衰退，中央銀行已經提高利率，以降低通貨膨脹 。

二人還預測，今年的通貨膨脹率會下降，但不會降到美聯儲所希望的2%。羅森表示，他預計通脹率將降至4%，美國銀行預測則更低。

雖然，在會議中盛桃也未正面回答有關運動家隊的新球場計畫，但是她談及與運動家隊的談判時說道：「這看起來不錯。」

該市與運動家隊達成地任何交易，都必須得到屋崙市議會的批准。盛桃此前為該市第四區市議員，在去年11月當選市長，接替期滿卸任的前市長薛麗比（ Libby Schaaf）

計畫新建的霍華德海濱球場將擁有，可容納3萬5000個座位的體育場、170 萬平方英尺的商業和零售空間、約3000 套住宅、400間酒店客房、一個3500個座位的表演場地，以及8英畝的開放空間等設施。

前市長薛麗比為新球場計畫的支持者，但此前在市議會對該項目中可負擔住房的數量、對環境的影響等問題提出異議。因此，盛桃上任後對海濱球場項目的的態度，備受關注。

在上月盛桃的就職演講中，她曾提及新球場計畫，承諾將確保該項目會帶來，薪水好和有公會保障的就業機會。

截稿前，市議會尚未對新球場計畫作出討論。但有多位居住在現運動家球場屋崙體育館附近的居民，在公聽階段致電表示，上月初的暴雨為體育館附近路段帶來的洪水，導致其房屋和車輛的受損，要求市府加快著手解決問題。