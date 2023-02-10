討28億美元耗時20年 矽谷天價賠償訴訟 新世界、派威和解

喧騰一時的新世界與派威天價賠償訴訟，終告和解。（記者李榮／翻攝）

矽谷轟動一時的新世界科技有限公司（New World TMT，新世界發展有限公司子公司）與位於佛利蒙派威公司（PrediWave Corporation）合約爭議，是近20年前矽谷最火熱的話題之一，引起科技與華人 圈討論與關注。新世界與派威合作將技術推廣至中國的隨選電視（Video on Demand），但未能成功，新世界認為派威的原型不能使用，事情鬧上法院。最後聖他克拉拉法院判決新世界科技有限公司勝訴，被告必須賠償包括懲罰性罰金在內的28億美元罰金，而這筆天價的賠償案也是華人背景的企業在美國法庭牽涉最大一宗訴訟之一。

聖他克拉拉高等法院是在2006時，判決新世界勝訴，派威與負責人曲建平（Jianping Qu）等人需要賠償28.2億美元的賠償金，其中包括20億美元的懲罰性賠償金。而這也是華人企業在美國涉及最高額的訴訟之一。

該判決之後，對於賠償金額的追討是全球有效。事實上，新加坡 高等法院在2015年4月，也批准暫時凍結一些涉案家庭成員的資產。依照新加坡海峽時報報導，當時應付金額已激增至約41億美元，其中包括為數龐大的利息。根據當時在新加坡高等法院提交檔案顯示，截至2014年時，新世界已追回3.314億美元，其中包括扣押和出售債務人的一些資產。

事件最初是香港新世界在2000年時與派威公司合作，準備藉由派威的技術，在中國推廣隨選電視服務給有線電視客戶。但幾年之後，新世界在聖他克拉拉法院對派威公司與負責人曲建平提出訴訟，指控派威的技術不能使用，但卻獲取了新世界的7億美元。另一方面，派威也曾於2004年向聯邦法院控告新世界，稱新世界擅自更改合約內容。兩造交叉互告，互為原告與被告。

新世界認為，投資 了派威後卻發現，派威所生產的用於在中國測試的系統原型不能使用，與當時的電視基礎設備並不相容，不能符合中國的商業標準。

後來法院判決新世界勝訴，新世界認為派威公司在2000年要求投資、以及新世界購買派威的技術時違反合約。然而，派威公司則發布聲明指出，新世界的訴訟案歧視是將派威作為替罪羔羊。派威並指陳，新世界是因為自己陷入財務困境，企圖將自身責任轉嫁給派威公司。

不過，案件雖然多年前就在法院有了定奪，但是金額龐大，追款行動一直在持續進行。雙方終於在月前達成協議和解，也宣告本案終於正式結束。只是和解合約的細節不對外公開。

新世界TMT宣布，已解決針對被告派威公司與創始人曲建平的索賠。在達成和解協議後，新世界會撤回與判決相關的全球所有訴訟。另外，也撤銷與被告相關的索賠，並要求終止針對被告的破產程序。

曲建平：事情總要有個了結

「官司輸了就輸了，我就認了，事情也該有個了結。」派威公司負責人曲建平在接受本報訪問時表示，事當時外界有很多誤解，例如一些媒體曾稱事件是「詐欺」。事實上，就像The Standard在12月16日2022年的新聞報導中所說的，新世界是起訴派威違反合約。

他表示，多年來牽涉的層面很廣，包括他與同事的生活都有很大的影響，連家人小孩都被影響到，因此能夠和解對大家都是好事，終於能面對未來、往前邁進。不過，因為有保密的協議，因此和解的內容不能透露。