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反大麻店開設 金山華裔市府前示威 計畫將於3.9定奪

記者張曼琳／舊金山報導
幾十名華裔長者湧入規畫委員會的會議室，向委員會施壓。大麻店贊助人（中）也在場聽取公聽會。（記者張曼琳／攝影）
幾十名華裔長者湧入規畫委員會的會議室，向委員會施壓。大麻店贊助人（中）也在場聽取公聽會。（記者張曼琳／攝影）

計畫分別在舊金山第七區Taraval街800號，以及第三區百老匯街（Boardway）100號開設大麻店的項目，近來均遭到來自華裔社區人士強烈反對。多位社區代表、長者、家長等9日聚集在市府前示威，並稍後一同參加市規畫委員會（Planning Commission）會議中的公聽會發言，以示反對大麻店開設的決心。

幾十名長者和社區人士當天下午手拿示威告示牌，聚集在市府大樓門前。社區人士雷千紅、居住在百老匯街100號附近的居民Jonathan Sun（音譯，喬納森孫）在門前用擴音器發言，表示前來參加公聽會，是為表達反對開設大麻店的訴求，希望政府採取行動阻止大麻店開設。

喬納森孫向本報表示，他已滿百歲的父親，就居住在百老匯街100號旁邊的長者公寓。他擔心大麻店的開設會帶來治安隱患，因此前來公聽會「為父發聲」。他認為，大麻吸食者會擾亂治安，甚至會打劫行人的財物去購買大麻。他說：「我們要把這樣的黑色浪潮推出去，維護社區治安環境」。

幾十名長者和社區手拿示威告示牌，聚集在市府大樓門前。（記者張曼琳／攝影）
幾十名長者和社區手拿示威告示牌，聚集在市府大樓門前。（記者張曼琳／攝影）

百老匯街100號隔壁大樓Front街825號，在此居住近12年，來自中國浙江、育有兩個小孩的陳女士，特意打印出兩棟大樓的屋頂。她指出，在大麻店開張後，從百老匯街100號大樓屋頂煙囪，傳出的大麻燃燒的氣味會影響到孩子們的健康。同時，她也對如果大麻店開張後，帶來的治安問題感到不安。她稱不想成為劫匪眼中的「移動ATM」。她還表示，就算規畫委員會最終通過大麻店項目，她還會繼續上訴，直到達到目的。

幾十名華裔長者湧入計畫委員會的會議室，向委員會施壓。有不少華裔人士也打電話在公聽階段發言。但是在一名華裔女生通過翻譯，以廣東話發言時，委員會卻要求發言人「不要做評論，只能發表意見」。

隨後，委員會表示理解社區的感受，也會與衛生部門商討在樓內設立大麻吸食空間的可行性，他們決定將該計畫推遲至3月9日再做決定。

多位社區代表、長者、家長等聚集在市府前示威。（記者張曼琳／攝影）
多位社區代表、長者、家長等聚集在市府前示威。（記者張曼琳／攝影）

在公聽階段中，也有不少反對大麻店的人士，表示全市已經有200家大麻店，已經足夠，不需要再多。

公聽會後，本報採訪在場百老滙街100號大麻店的贊助人。他不願向媒體透露姓名。他表示，在舊金山選民有權去投票支持或反對大麻。他也了解華裔社區不喜歡大麻的事實，也認為他無法改變社區的想法。他尊重每個人的想法。但是他想指出：「舊金山沒有200家大麻店，這是錯誤信息在誤導他們」。還指出，在建築物附近貼出了很多寫有不實信息的傳單。

來自中國浙江，育有兩個小孩的陳女士向記者展示，大樓的煙囪和在該社區生活的長者和小...
來自中國浙江，育有兩個小孩的陳女士向記者展示，大樓的煙囪和在該社區生活的長者和小孩。（記者張曼琳／攝影）

大麻店贊助人透露，將繼續遵循規畫委員會的程序，並對下月項目的批准感到樂觀。

在Taraval街800號的大麻店項目，此前已經通過規畫委員會的批准。記者向代表這一區的市議員梅義加 （Myrna Melgar）辦公室了解情況時，其立法助理法拉（Michael Farrah）表示，在項目去到市議會討論前，市議員將持中立態度。他表示，該辦公室已經了解社區訴求，會繼續關注該大麻店的動向。

社區人士雷千紅（前排左一）、居住在百老匯街100號附近的居民喬納森孫（後排左一）...
社區人士雷千紅（前排左一）、居住在百老匯街100號附近的居民喬納森孫（後排左一）參加示威。（記者張曼琳／攝影）

大麻 百老匯 華裔

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