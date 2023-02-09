我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

舊金山聯合學區預算吃緊 恐影響教學

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山聯合學區預算吃緊，恐影響教學目標。（記者李怡／攝影）
舊金山聯合學區預算吃緊，恐影響教學目標。（記者李怡／攝影）

舊金山聯合學區教委會7日晚間會議上指出，由於入學率下降和州預算的不確定性，未來兩年學區的預算赤字，將從2023年的2250萬元增加到2024-25財年的4060萬元。

儘管學區預計在2024-25學年實現預算平衡，但由於穩定運營服務的特別儲備金已快用盡，未來財年將沒有任何儲備資金可供使用。教委會表示，財政預算緊張，恐會影響到學區教育目標的實施。

在去年三名教委被成功罷免後，舊金山教委會花了數月的時間制定教學目標，以促進學區學生提高學習成績。五年教育目標包括將三年級學生的閱讀能力從52%提高到70%、將八年級學生的數學能力從42%提高到65%。另一個目標是在五年內將高中生的大學和職業準備率從58%提高到70%。為實現這一系列教育目標，舊金山聯合學區的預算約為1800萬元。

教委會以及學區教育官員需要在未來幾個月內，明確制定要哪些額外資源，從哪裡削減資源，通過學區的公共預算流程，以實現已經制定好的教育目標。

教委會主席林謙悅（Jenny Lam）表示，學區需要未雨綢繆，以及與社區保持透明互動與溝通，以讓民眾了解學區做出任何選擇的原因。

早前在州教委會公布的數據顯示，加州公立學校入學率在全州範圍內下降，出生率下降和人口總體減少是主要影響因素。目前還沒有數據顯示，離開加州公立學校的學生去到了哪裡。

目前，舊金山聯合學區仍面臨許多挑戰有待解決。從教師工資系統漏洞到學生出勤率低下。尤其是入學率下降，疫情前一年，舊金山聯合學區有近6萬多名學生，現在不到5萬名。每離開一位學生，學區會損失1萬元來自州府的資助。

聯合學區校監韋恩（Matt Wayne）面對問題的解決方案是接下來會研究校區辦公室的人員配置，同時分配學區預算，以確保學區主管妥善運用經費。除此之外，還將拋開雜音、專注改善學生學習經驗、關注家庭、學生與教職員需求。

學區 預算 舊金山

上一則

偷汽油補貼 4賊撬開屋崙華埠信箱

下一則

災難、自殘、厄運籠罩 史丹福大學醜聞纏身

延伸閱讀

丹維爾市議會表揚灣谷中文學校

丹維爾市議會表揚灣谷中文學校
舊金山新政 8年擬建8.2萬套住宅 常規情況需25年

舊金山新政 8年擬建8.2萬套住宅 常規情況需25年
高齡化、房價高 核桃學區缺學生 教師恐被裁員

高齡化、房價高 核桃學區缺學生 教師恐被裁員
12歲女和同學打架遭警跪頸上銬 父告警察、市府和學區

12歲女和同學打架遭警跪頸上銬 父告警察、市府和學區
羅蘭聯合學區 開始2023-2024 學年新生註冊

羅蘭聯合學區 開始2023-2024 學年新生註冊

熱門新聞

圖為舊金山Bernal高地。(Google地圖)

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

2023-02-04 12:17
英國首相蘇納克表示，當年向妻子求婚時，住不起半月灣一家「豪華飯店」（Getty Images）

英國首相憶求婚：住不起加州灣區半月灣酒店

2023-02-08 13:56
「獅」口餘生 灣區母親勇救五歲兒。（取自GoFundMe）

5歲兒突被山獅撲倒撕咬 金山灣區媽衝上前英勇救兒

2023-02-02 00:32
1974年非裔居民在田德隆地區的活動。（圖片來自opensfhistory）

賠償非裔每人500萬？ 金山議會將聽證 預計6月最終審核

2023-02-07 02:17
灣區科技與生技產業正進行裁員計畫的時間點與其所帶來的連鎖效應，將影響未來數月的就業市場。（Getty Images）

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

2023-02-07 00:17
「Inn at Saratoga 」遭人開槍，當時很多人在內用餐住宿。（記者葛歆睿／攝影）

男子不滿酒店服務憤而開槍洩恨 在場僑領嚇傻

2023-02-02 21:42

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責