舊金山聯合學區預算吃緊 恐影響教學

舊金山聯合學區預算吃緊，恐影響教學目標。（記者李怡／攝影）

舊金山 聯合學區 教委會7日晚間會議上指出，由於入學率下降和州預算 的不確定性，未來兩年學區的預算赤字，將從2023年的2250萬元增加到2024-25財年的4060萬元。

儘管學區預計在2024-25學年實現預算平衡，但由於穩定運營服務的特別儲備金已快用盡，未來財年將沒有任何儲備資金可供使用。教委會表示，財政預算緊張，恐會影響到學區教育目標的實施。

在去年三名教委被成功罷免後，舊金山教委會花了數月的時間制定教學目標，以促進學區學生提高學習成績。五年教育目標包括將三年級學生的閱讀能力從52%提高到70%、將八年級學生的數學能力從42%提高到65%。另一個目標是在五年內將高中生的大學和職業準備率從58%提高到70%。為實現這一系列教育目標，舊金山聯合學區的預算約為1800萬元。

教委會以及學區教育官員需要在未來幾個月內，明確制定要哪些額外資源，從哪裡削減資源，通過學區的公共預算流程，以實現已經制定好的教育目標。

教委會主席林謙悅（Jenny Lam）表示，學區需要未雨綢繆，以及與社區保持透明互動與溝通，以讓民眾了解學區做出任何選擇的原因。

早前在州教委會公布的數據顯示，加州公立學校入學率在全州範圍內下降，出生率下降和人口總體減少是主要影響因素。目前還沒有數據顯示，離開加州公立學校的學生去到了哪裡。

目前，舊金山聯合學區仍面臨許多挑戰有待解決。從教師工資系統漏洞到學生出勤率低下。尤其是入學率下降，疫情前一年，舊金山聯合學區有近6萬多名學生，現在不到5萬名。每離開一位學生，學區會損失1萬元來自州府的資助。

聯合學區校監韋恩（Matt Wayne）面對問題的解決方案是接下來會研究校區辦公室的人員配置，同時分配學區預算，以確保學區主管妥善運用經費。除此之外，還將拋開雜音、專注改善學生學習經驗、關注家庭、學生與教職員需求。