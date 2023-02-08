金山市府 禁與不符合審查標準的非營利組織合作
舊金山市府律師辦公室、主計長辦公室與行政官辦公室，7日聯合發表「禁止與不符合審查標準的非營利組織簽訂服務合作」的新政策。此政策的實施，預計會使100多個非營利組織面臨被禁止與市府合作的風險，已通過國家登記處審核的除外。
舊金山去年向非營利組織共計發放超過2500萬元的支持資金，其中部分非營利組織因未能在加州總檢察長慈善信託登記處保有良好信譽，而被州法律禁止接收或支出資金。新政明確規定，舊金山禁止與任何在國家登記處處於拖欠、暫停或撤銷狀態的非營利組織開展業務合作。
截至到去年12月，舊金山市已與139家非營利組織簽訂本財政年度的合同，其中不乏有非營利組織不符合國家登記處的規定。這些非營利組織包括處理從無家可歸、戒毒、教育到藝術等問題的非營利組織，總計約有3.04 億元的剩餘合同。新政策細節請查看https://sf.gov/sites/default/files/。
市議員安世輝 （Ahsha Safaí）當天在市議會上宣布，禁止與不符合審查標準的非營利組織簽訂服務合作，以解決城市資助的非營利組織的監督問題，並表示在管理納稅人資金方面需要更多的問責制。去年舊金山市的非營利合同總額為14億元。安世輝說，在花費每一分公共資金之前，必須確保遵守所有聯邦和州法律。禁止與不合乎規定的非營利組織簽訂服務協議，是對之前城市合同、支出缺乏監督和問責制的第一步。
市議員司嘉怡（Catherine Stefani ）在聲明中表示，新政策是朝著正確方向邁出的一步，以確保非營利組織遵守現有規則，並使舊金山市對這些合同的監督合法化。
加州規定，非營利組織必須每年更新註冊。據州總檢察長辦公室表示，不按規定更新的組織，將失去「良好信譽」並進入拖欠狀態，在拖欠一年後未能續約的組織將被暫停資格；如一年後仍未解決，該組織的非營利資格將被撤銷。
新政策對暫停和撤銷的非營利組織進行最嚴厲的審查。目前已有五個非營利組織的資格被撤銷，還有兩個被暫停。這些非營利組織的未執行合同價值超過64萬元。
政策規定給各部門30天時間來確定，非營利組織的過渡計畫，其中不排除立即終止服務。未來，新政策要求各部門，實際確認非營利組織在國家登記處的信譽良好之後再建立合作。
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