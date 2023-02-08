金山市府 禁與不符合審查標準的非營利組織合作

市議員安世輝 （Ahsha Safaí）宣布，禁止與不符合審查標準的非營利組織簽訂服務合作。（記者李怡／攝影）

舊金山 市府律師辦公室、主計長辦公室與行政官辦公室，7日聯合發表「禁止與不符合審查標準的非營利組織簽訂服務合作」的新政策。此政策的實施，預計會使100多個非營利組織面臨被禁止與市府合作的風險，已通過國家登記處審核的除外。

舊金山去年向非營利組織共計發放超過2500萬元的支持資金，其中部分非營利組織因未能在加州 總檢察長慈善信託登記處保有良好信譽，而被州法律禁止接收或支出資金。新政明確規定，舊金山禁止與任何在國家登記處處於拖欠、暫停或撤銷狀態的非營利組織開展業務合作。

截至到去年12月，舊金山市已與139家非營利組織簽訂本財政年度的合同，其中不乏有非營利組織不符合國家登記處的規定。這些非營利組織包括處理從無家可歸、戒毒、教育 到藝術等問題的非營利組織，總計約有3.04 億元的剩餘合同。新政策細節請查看https://sf.gov/sites/default/files/。

市議員安世輝 （Ahsha Safaí）當天在市議會上宣布，禁止與不符合審查標準的非營利組織簽訂服務合作，以解決城市資助的非營利組織的監督問題，並表示在管理納稅人資金方面需要更多的問責制。去年舊金山市的非營利合同總額為14億元。安世輝說，在花費每一分公共資金之前，必須確保遵守所有聯邦和州法律。禁止與不合乎規定的非營利組織簽訂服務協議，是對之前城市合同、支出缺乏監督和問責制的第一步。

市議員司嘉怡（Catherine Stefani ）在聲明中表示，新政策是朝著正確方向邁出的一步，以確保非營利組織遵守現有規則，並使舊金山市對這些合同的監督合法化。

加州規定，非營利組織必須每年更新註冊。據州總檢察長辦公室表示，不按規定更新的組織，將失去「良好信譽」並進入拖欠狀態，在拖欠一年後未能續約的組織將被暫停資格；如一年後仍未解決，該組織的非營利資格將被撤銷。

新政策對暫停和撤銷的非營利組織進行最嚴厲的審查。目前已有五個非營利組織的資格被撤銷，還有兩個被暫停。這些非營利組織的未執行合同價值超過64萬元。

政策規定給各部門30天時間來確定，非營利組織的過渡計畫，其中不排除立即終止服務。未來，新政策要求各部門，實際確認非營利組織在國家登記處的信譽良好之後再建立合作。