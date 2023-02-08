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NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

勇士狂掃雷霆 湯普森砍42分好神 上場33分鐘飆進12顆三分球

記者劉先進 ／舊金山報導
湯普森手感火熱，命中12記三分，狂砍42分，率領勇士橫掃雷霆。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森手感火熱，命中12記三分，狂砍42分，率領勇士橫掃雷霆。（記者劉先進 ／攝影）

柯瑞因傷缺席的金州勇士，6日晚以141比114狂勝奧克荷馬雷霆。湯普森手起刀落，上場33分鐘就命中12記三分，狂砍42分。波爾21分12助攻，維金斯18分，格林7分10籃板4助攻。勇士三分火力全開，投進26個三分，用摧枯拉朽的方式擊潰對手。湯普森賽後說，不會因為最好的球員柯瑞不在場上，而放棄比賽。

柯瑞在Twitter轉發NBA的影片，寫下「That boy gooooood! （那個小子太棒了！）」，大讚湯普森本場表現。

雷霆的年輕球員亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）三分8中1得到20分。湯普森首節就手感火熱，有18分入帳。他三分球16中12，距離生涯單場三分紀錄只差2個。

湯普森說，比賽感覺很好，但感覺更好的是，球隊有43次助攻，只有16次失誤，首發失誤占了多數，這是比賽的指標。「這一定是賽季助攻最多的一次，我們打得很有活力。當我們這樣做時，就處於最佳狀態。對我來說，球在移動時，我受益匪淺。隊友都很有勇氣，不會因為最好的球員柯瑞不在場上，而放棄比賽。」

教頭柯爾說，球隊一直靠湯普森得分，特別像這樣的夜晚，「我們早早落後並放棄很多防守、讓對手得分。雷霆一上來就打了我們的嘴巴，一開場以9比2的比分領先，你可以看出他們打得節奏很好，而湯普森用投籃讓我們在比賽初期保持優勢，找到感覺。」

柯爾說，當觀眾真正進入狀態的時候，當湯普森開始投籃的時候，可以察覺到比賽的變化。「觀眾開始期待每一個球，場上空間更大，因為對手必須越來越多地關注他的位置，（其他隊友有機會）。」

波爾全場12次助攻，創生涯紀錄。（記者劉先進╱攝影）
波爾全場12次助攻，創生涯紀錄。（記者劉先進╱攝影）

波爾的12次助攻，也是生涯最高。柯爾說，波爾表現得很出色。「這是我見過的他打得最好的比賽之一。他掌控一切。在上半場，他控制了整個半場，沒有真正得分。湯普森用投籃主導了比賽。波爾只是跑動和分球，真正掌控比賽。但他在下半場開始得分。整個晚上都表現優異。」

勇士年輕球員莫迪在上籃。（記者劉先進 ／攝影）
勇士年輕球員莫迪在上籃。（記者劉先進 ／攝影）

柯瑞 勇士 NBA

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