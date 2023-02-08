悼念星雲法師 佛立門開放追思

星雲圓寂，佛光山佛立門文敎中心開放信眾追思。（佛光山佛立門提供）

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師 日前辭世，享耆壽97歲。星雲在灣區 的信眾相當多，佛光山佛立門文敎中心宣布，自即日起至2月12日（周日），每日的上午10時至下午3時開放弔唁，讓灣區信眾、僑胞至佛立門文教中心追思，緬懷一代宗師。

星雲法師出生於1927年，小時候家貧，12歲陪同母親赴南京尋父未果，途中遇南京棲霞山寺志開上人，禮志開上人為師披剃出家。星雲致力「人間佛教」，並且透過涉足文化、教育、慈善、媒體等事業多面向弘法，並在世界各地創設寺院300餘間，創辦佛教學院、美術館、圖書館、出版社、書局等。

星雲大師 於台灣時間2月5日下午5時在莊嚴念佛聲中，圓寂於佛光山傳燈樓開山寮。佛光山佛立門文敎中心將在2月12日周日下午5時，與台灣同步直播星雲大師圓寂讃頌典禮。

佛立門文教中心的公關組長董中庸指出，自己雖然沒有親自見過星雲大師本人，但是從20歲就有幸讀大師寫的書，到現在已經30年。他認為，星雲大師總能把深奧的佛法，用淺顯易懂的方式讓所有的民眾、特別是年輕人都能理解，「像大師推動的『三好四給』就是最好的證明。」

三好是說好話、做好事、存好心。四給則是給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便。

佛光山佛立門文教中心開放至中心追思與緬懷。詳情可電：510-818-0077。佛光山佛立門文教中心地址：3850 Decoto Road, Fremont, CA 94555。網址：www.ibpsfremont.org。