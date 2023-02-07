灣區台商會新春年會 馬漢主講

舊金山灣區台灣商會新春年會，主流與僑界重要人物雲集。（記者李榮／攝影）

舊金山灣區 台灣商會在聯合市Crowne Plaza旅館舉辦2023年會暨新春晚會，會中也照例舉辦專題演講。今年的主講人為不久前以黑馬之姿當選聖荷西市長的馬漢（Matt Mahan）。日本 駐舊金山副總領事岸守一（Hajime Kishimori）也前往致意，強調日本與台灣之間長久的情誼與友好。

除了馬漢與岸守一以外，包括州眾議員李天明、佛利蒙副市長黃潔宜（Teresa Keng）、北加日本商會工商會議所事務局長洞惠司郎、建國百年海外代表崔競乾、世界台商聯合總會長前總會長林貴香、北美洲台灣商會聯合總會總會長吳東昇等人都與會。

舊金山灣區台灣商會長張家豪指出，這次是新冠肺炎疫情三年來第一次恢復舉辦新春活動，可以說是「疫後元年」。生活終於逐步恢復正常，而舊金山灣區台灣商會還會不斷看各地有什麼需要，與商會總會一起回饋社區。

駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪指出，舊金山灣區台灣商會長期在社區貢獻，像是在疫情期間捐贈了許多口罩與防護設備，感謝商會與成員長期無私的奉獻。他並說，舊金山灣區台灣商會在95年以來 就非常活躍於社會，並且橋接台灣與當地社區及主流，令人感佩。

僑教中心主任莊雅淑表示，商會的新年活動可說是商會疫情後的首發，感謝商會對於台灣政府一直以來的支持。會長張家豪在疫情期間依然舉辦了許多活動，從經貿講座到協助僑委會產學活動方案，不遺餘力幫助台灣，並且推動公益。另一方面，商會也透過慈善愛心便當，提升商會在主流的形象，她代表僑委會致上敬意。

岸守一致詞時表示，日本與台灣的友誼持久，關係也非常的密切，去年十多位日本議員訪問台灣，相信日本與台灣之間會依據前首相安倍晉三打下的基礎，繼續發展。

岸守一也談到，近來在美國對於亞裔的暴力事件處於上升的態勢，日本與台灣同為亞裔血統，應該團結，互相為彼此提供支持。

剛當選的馬漢則在晚間8時許到場，擔任主題演講人。馬漢介紹聖荷西的情況，也感謝亞裔社區的支持。