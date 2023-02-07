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瓊森就職 25年來聖縣首位民選警長

編譯組／聖荷西5日電
瓊森(左)宣誓就職，成為聖他克拉拉縣第29任縣警長。(聖他克拉拉縣警局臉書)
瓊森(左)宣誓就職，成為聖他克拉拉縣第29任縣警長。(聖他克拉拉縣警局臉書)

新當選聖他克拉拉縣警長瓊森 (Robert “Bob” Jonsen) 日前正式宣誓就職，成為聖縣近四分之一世紀以來首位民選新警長。

瓊森接任新職後表示，非常感謝外界支持，在各方肯定支持下，聖縣縣警局將為社區提供最佳公共安全生活環境。

瓊森曾長期服務於洛杉磯縣警局，並擔任過巴洛阿圖與蒙洛公園市警長。他於去年11月普選中，以1.6%票數之差，擊敗前聖他克拉拉縣警局大隊長詹森（Kevin Jensen）。選舉計票結果，瓊森以約7000張票數之差，領先對手詹森。

瓊森宣誓就職後，成為聖他克拉拉縣有史以來第29任縣警長。瓊森的曾伯父史維格（Jonathan Sweigert）亦曾於1887年至1891年擔任聖縣警長。

前聖縣警長史密斯於去年10月31日突然宣布辭職。一般認為，史密斯宣布辭職主要用意為試圖取消其所面臨貪腐審判，因為審判結果如果貪腐罪名成為，史密斯將失去其聖縣警長職位。

史密斯1998年擔任聖縣警長，成為加州史上第一位女性縣警長。雖然史密斯以辭職方式，試圖取消審判。民事陪審團仍判處她所面臨罪名，包括濫用職權，發放隱藏持槍械許可、逃避贈禮報告法規，以及拒絕民事監督等貪腐罪名成立。

瓊森選舉政綱為引進外界觀點，以為聖縣縣警局改善參考。聖縣縣警局在史密斯任警長期間，因監牢管理，受到外界輿論強烈批評。瓊森表示將改善監牢精神醫療，讓監禁囚犯於獄中得到適當教導，出獄之後重新做人，不再淪落於惡劣環境中。

瓊森就任新職後，並沒有引進自己的舊班底。許多史密斯的幕僚仍繼續留任聖縣縣警局高階主管。

瓊森表示，許多前警長史密斯的高階警官繼續留任，主因是他曾與這些縣警局主管談過話，瞭解他們的專長，長處與短處。他對許多縣警局管理階層的警官印象深刻。雖然如此，瓊森強調他將聘請外界顧問，全盤檢驗縣警局的組織架構。

瓊森強調，目前縣警局必須完成的是與聖他克拉拉縣民間執法監督OIR集團的共同創辦人吉納科（Michael Gennaco）達成資訊共享協議。聖縣縣警局過去因此資訊共享議題，引發許多政治性爭議。史密斯亦因阻撓提供內部資訊，讓外界監督審查，遭民事法庭判罪。

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