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東灣台山同鄉會成立22周年 春宴歡慶

記者劉先進／屋崙報導
東灣台山同鄉會成立22周年暨2023年春宴5日晚舉行。（記者劉先進／攝影）
東灣台山同鄉會成立22周年暨2023年春宴5日晚舉行。（記者劉先進／攝影）

東灣台山同鄉會成立22周年暨2023年春宴5日晚舉行。台山同鄉會主席馬作林表示，自2001年9月28日成立至今，同鄉會走過22個春秋。從創立之日起，就確立了愛國愛鄉、凝聚鄉情、服務鄉親的創會宗旨。之後，歷屆主席和會員承前啟後，繼往開來，踐行創會宗旨，發揚光大，夯實該會的健康發展的基礎。

近年來，該會踐行服務鄉親宗旨，把服務視野聚焦在服務社區。從2021年3月1日，台山社安隊攜手警方合作，不間斷在華埠義務巡邏707天，開展反歧視工作，得到州長紐森表彰，總檢察長邦塔的大力支持，也得到阿縣和屋崙政府官員的認同與支持，深受華埠商家和市民的好評。今年起，同鄉會將社安隊定位為常設機構，由新成立的社區服務部管理，務求為華人的共同家園作出應有的貢獻。

中國駐舊金山總領館領事王昆表示，在過去一年中，同鄉會為增進僑胞福祉，促進僑社和諧...
中國駐舊金山總領館領事王昆表示，在過去一年中，同鄉會為增進僑胞福祉，促進僑社和諧做出貢獻。（記者劉先進／攝影）

中國駐舊金山總領館領事王昆表示，在過去一年中，同鄉會為增進僑胞福祉，促進僑社和諧做出貢獻。前不久，還協同華促會舉辦農曆新年巡遊，取得圓滿成功。不久前，習近平主席和拜登總統在印尼峇里島成功舉行會晤，達成頗多重要共識。其中包括保持各層級接觸溝通。希望美方切實把兩國元首達成的重要共識落到實處，與中美一起，推動中美關係早日重回正軌。

阿拉米達縣議員譚蓮娜的幕僚長Julie Yim說，譚蓮娜的轄區非常大，包含屋崙、阿拉米達市等。她形容華埠是家，「今年是兔年，大家濟濟一堂。有任何問題，請隨時來找我們。」

市長盛桃因事缺席，發來祝福說，祝所有人兔年大吉，健康繁榮。

市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）用粵語說，祝福大家新年快樂，身體健康。她表示，台山同鄉會社安隊一直在華埠巡邏。700天風雨無阻，日復一日。社安隊與警員部門一起，讓社區更加安全，「我們有很多的方式，共同致力於保持華埠的安全，以支持我們的企業和社區成員。」

市議長勵琪，稱讚台山同鄉會社安隊一直在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）
市議長勵琪，稱讚台山同鄉會社安隊一直在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）

華促會常設理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）稱讚馬作林風雨不改的巡邏華埠，保護市民安全，「將來自各界的500多人安排在一起舉行春宴，足見他的品格。」

台山同鄉會主席馬作林表示，今年起，同鄉會將社安隊定位為常設機構，由新成立的社區服...
台山同鄉會主席馬作林表示，今年起，同鄉會將社安隊定位為常設機構，由新成立的社區服務部管理，務求為華人的共同家園作出應有的貢獻。（記者劉先進／攝影）

中國駐舊金山總領館領事莊元元，屋崙市議員拉瑪錢德蘭（Janani Ramachandran），阿縣助理地檢官布魯斯（Otis Bruce），東灣國慶委員會執行主席黃建成，警局警督余劍倫（Alan Yu），華促會常設理事會副主席彭一玲（Elaine Peng），台山同鄉會元老余景炎、副主席曾繁榮、黃杰宗等出席活動。

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