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柯瑞左小腿兩傷 將缺席數周 錯過全明星賽

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞左小腿上脛腓韌帶和骨間膜部分撕裂，預計將缺席數周時間，錯過全明星賽。（記者劉先進／攝影）
柯瑞左小腿上脛腓韌帶和骨間膜部分撕裂，預計將缺席數周時間，錯過全明星賽。（記者劉先進／攝影）

金州勇士官方5日確認，4日比賽中因傷病退場的柯瑞，受的傷是左小腿上脛腓韌帶和骨間膜部分撕裂，將缺席6日對陣奧克拉荷馬雷霆。雖然勇士沒有宣布柯瑞回歸的時間，但綜合多個媒體報導，預計他將至少缺席數周，錯過全明星賽。這也為勇士爭奪季後賽席位增添不少變數。

4日晚上對陣唐西奇（Luka Doncic）缺席的達拉斯獨行俠，到比賽第三節還剩下2分01秒，柯瑞在防守對手球員進攻時，雙方膝蓋碰撞，柯瑞受傷離場。他很快接受X光檢查，但結果為陰性。周日接受核磁共振檢查後，官方確認柯瑞左小腿兩處受傷，歸期未定。

總教頭柯爾在賽後記者會上，暗示了傷病的不確定性，並表示，他會祈禱柯瑞平安無事。柯瑞本場拿到全隊最高的21分，已經連續10場比賽得到20分或以上，率領球隊以119比113戰勝獨行俠，止住客場兩連敗。他還將他創下的NBA例行賽連續投進三分球的場次紀錄延長到227場。

雖然勇士官方沒有確定柯瑞何時回歸，但據 The Athletic 的 Shams Charania報導，柯瑞將缺席數周。而NBC體育電視台報導說，勇士希望柯瑞能在2月23日NBA全明星賽結束後不久回歸。這也意味著，柯瑞將錯過全明星賽。知名運動傷病專家、物理治療專家傑弗里斯（Evan Jeffries）說，柯瑞的左小腿上脛腓韌帶和骨間膜部分撕裂傷病並不常見，預計缺席時間為3到6周。

受傷前，柯瑞場均29.4分6.4次助攻6.3個籃板，再次入選全明星首發。柯瑞目前手握兩個例行賽MVP，四個總冠軍，1個總決賽MVP。他是勇士進攻核心，無球、有球打法嫻熟，有柯瑞在，球不黏手，人不停動，勇士的比賽行雲流水，頗具觀賞性的同時，也具有競爭力。但勇士自從去年奪冠後，核心替補輪番出走，戰績一直起伏不定，主場勝率聯盟名列前茅，但客場勝率則倒數。

勇士接下來還將面對雷霆、波特蘭拓荒者、洛杉磯湖人、華盛頓巫師和洛杉磯快艇。包含三個主場。其中不乏西區強隊快艇，也有為戰績苦苦掙扎的湖人。這些球隊會全力爭勝。而排名西區第七的勇士也須拚盡全力，避免掉入附加賽的艱難困境。等待柯瑞傷癒復出，加固戰績。

柯瑞左小腿上脛腓韌帶和骨間膜部分撕裂，預計將缺席數周時間，錯過全明星賽。（記者劉...
柯瑞左小腿上脛腓韌帶和骨間膜部分撕裂，預計將缺席數周時間，錯過全明星賽。（記者劉先進／攝影）

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