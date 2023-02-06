槍殺案不到一周 半月灣農場工人為生計重回崗位

半月灣槍擊案發生一周，為了維持生計和相互扶持，工人們已經回到農場工作。（美聯社）

在同事被槍殺後不到一周，半月灣 （Half Moon Bay）農場工人又回到農場上採蘑菇。他們表示，他們之所以這麼快就回到農場，是因為他們需要維持生計，同時希望與經歷過相同創傷的人一起找尋力量。

半月灣農場一名不願透姓名的年輕女工接受美聯社訪問時說：「我們覺得我們需要彼此，覺得在農場工作的人現在才是真正了解自己的人。」

這名在槍擊 案發生地點之一的康柯德農場（Concord Farms）工作的女子回憶，她曾經為兩名在槍案中遇害的年長華裔 同事取了綽號abuelo（爺爺）和abuela（奶奶）。她表示，儘管存在語言障礙，她還是與他們建立了宛如家人般的關係。這兩名遇害華工是74歲的張愛香（Aixiang Zhang，音譯）和73歲的劉志深（Zhishen Liu，音譯）。

這名女工表示，她不明白為何這對華裔老夫婦年紀這麼大還要做這麼粗重的工作。她說，儘管他們之間難以透過語言溝通，但透過手勢和笑聲，大家相處得就像一家人。

維權人士表示，半月灣大部分農場雇用的都是西語裔工人，槍擊案兩個農場是少數會雇用華裔的農場。康柯德農場的工人說，槍手趙春利（Chunli Zhao，音譯）在康柯德農場工作了約四年，在八年前被解雇。

年輕女工說，這個農場雇用了約15名工人，在悲劇發生之前，工作氛圍十分融洽，遇害的華裔夫婦經常給她雞蛋、雞肉或蔬菜。她眼眶含著淚水說：「爺爺奶奶對我很有耐心，他們教會我許多事，總是幫助我，對我很好。」

接受美聯社採訪的工人表示，由於需要支付房租，他們從1月31日開始平均每日在農場工作兩到三小時，當地農工維權組織也提供了他們一些經濟和心理上的幫助。

一名槍擊案發生當天請病假的工人表示，雖然沒有親眼目睹，但回憶起過去曾與趙春利共事，他擔心趙春利獲釋後會回到農場。他說：「我試圖忘記發生過的事，但我好像無法擺脫恐懼。」

另一名在農場已工作十年的工人表示，因為目擊事發過程，他與妻子一直努力接受輔導。他說：「留在農場並不容易，我的妻子感覺很不舒服。我們的心情很複雜，我不知道如何解釋、如何面對發生過的事。」

這名工人說，他和其他人的工資僅能勉強糊口，他的時薪只有16元，但每個月必須付1300元房租，和妻子、兩個孩子及其他八個人合住一棟四臥室的房子。