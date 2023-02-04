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少數族裔媒體服務創始人克羅絲 獲加州新聞出版協會終身新聞獎

記者劉先進／沙加緬度報導
少數族裔媒體服務創始人、執行總監克羅絲（左，Sandy Close）榮獲終身新聞獎。（記者劉先進／攝影）
少數族裔媒體服務創始人、執行總監克羅絲（左，Sandy Close）榮獲終身新聞獎。（記者劉先進／攝影）

加州新聞出版協會（California News Publishers Association）資本會議日昨在沙加緬度落幕。少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）創始人、執行總監克羅絲（Sandy Close）榮獲終身新聞獎。她表示，人們常說紙媒已死，但是民眾需要嚴肅認真的媒體報導。

加州非裔媒體（California Black Media）的執行總監威爾森（Regina Wilson）也因對加州新聞產業的領導力和合作獲獎。

提升少數族裔媒體聲音

克羅絲履歷豐富，1960年代中期是「遠東經濟評論」（Far Eastern Economic Review）的編輯，開始報導中國和越南事務。她在1974年成為太平洋新聞社的編輯，是發展青年媒體的先驅者。1996年，她創建新美國媒體（New America Media），這是首個也是最大一個少數族裔新聞組織的合作機構。

克羅絲的工作獲得多個獎項，包括麥克阿瑟基金會（ MacArthur Foundation）的「天才獎」和2011年的波爾克（Polk Award）職業成就獎。1996年，她參與共同製作的電影「呼吸的代價」（Breathing Lessons）贏得奧斯卡最佳短紀錄片獎。她在2017年創立少數族裔媒體服務，繼續放大和提升少數族裔媒體的聲音。

克羅絲表示，人們常說紙媒已死，但是民眾需要嚴肅認真的媒體報導。（記者劉先進／攝影...
克羅絲表示，人們常說紙媒已死，但是民眾需要嚴肅認真的媒體報導。（記者劉先進／攝影）

克羅絲說，看到如此之多的媒體人濟濟一堂，感覺興奮和開心。她特別提及在屋崙郵報（Oakland Post）工作的記者貝利（Chauncey Bailey），後者在2007年因為報導自己社區的剝削問題而被謀殺（註：他也是全美1976年以來首個因為國內報導被殺的記者）。克羅絲強調，要合力行動，才有成就；「人們說紙媒已死，但我認為，民眾需要嚴肅認真的媒體報導。」

克羅絲表示，眾多媒體慶祝過去25年的成就，將少數族裔媒體帶入加州新聞業的中心；「如果看一下這個開會的大廳會發現，即使主流媒體在市場上如此有壓倒性，少數族裔也處於城市的中心位置。主辦方邀請少數族裔媒體有一段時間，認為相關的故事，要由有利害關係的媒體講述。我們需要和所有的媒體齊心協力，使我們的故事有更大的影響力。」

政府應給予平等對待

克羅絲說，少數族裔最大的挑戰，是當涉及政府相關業務時，少數族裔媒體沒有獲得平等的地位。加州政府是全國20大廣告商，投資於其宣傳活動；「我們仍然沒有得到公平的認可，政府也沒有按照我們所接觸的受眾的比例進行投資，以至於我們的地位不平等，我們的受眾不被尊重。因此，我們需要加州新聞出版協會的幫助，讓政府機構對少數族裔媒體有更大的認可。」

克羅絲說，沒有少數族裔媒體，政府不能與需要溝通的受眾溝通，疫情讓這一點非常清楚，人口普查也是如此。但是，每次政府有大型宣傳活動需要投資，如乾旱、高溫、氣候變遷，相關投資宣傳，都通過廣告和公關公司進行；「 我們必須積極宣導，比如政府認為某份少數族裔報紙，只能接觸1萬受眾，但沒有其他媒體能觸及這個受眾，我們需要所有能得到的盟友。另外一個挑戰，那就是突破對少數族裔媒體的刻板印象，它應該和一般的市場媒體處於同等地位。」

克羅絲還回憶和世界日報接觸的歷史，稱讚世界日報為服務華語社區所做的貢獻。她說，1996年，當她和世界日報編輯接觸時，向對方提及是否願意創建一個少數族裔集體網絡社群（後來創新美國媒體），「因為單打獨鬥，不如同心協力」；「世界日報的編輯當時看到我們和所有少數族裔媒體一起活動的照片，看到代表著不同社區的人。他當時用手指著照片說，『這就是我們』。我們有多元化的人群，我們必須成為這個組織的一部分。可以說，世界日報是首批、最持久支持創建少數族裔媒體網絡的媒體之一。」

加州非裔媒體執行總監威爾森（右）也因為對加州新聞產業的領導力和合作獲獎。（記者劉...
加州非裔媒體執行總監威爾森（右）也因為對加州新聞產業的領導力和合作獲獎。（記者劉先進／攝影）

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